S podepsanými hvězdami a najatými trenéry se nově založená ženská hokejová liga snaží tento projekt utvářet

a Nově spuštěná ženská profesionální hokejová liga Tvoří se rychle. Hilary Knight je doma v Bostonu, Marie-Philip Poulin je doma v Quebecu a Kelly Panek je doma v Minnesotě poté, co se stala prvním hráčem hlavní ligy, který podepsal smlouvu.

V pátek šest dosud nejmenovaných franšíz oznámilo své hlavní trenéry, s Trenér kanadské reprezentace Troy Ryan Nejpozoruhodnější je, že ho najalo Toronto spolu se dvěma jeho asistenty, kteří také získali práci – Courtney Kessel (Boston) a Corey Chevere (Montreal).

Útočník národního týmu USA Taylor Hayes má více než jeden důvod se těšit na pondělí, kdy PWHL pořádá svůj úvodní draft.

Minnesota drží první výběr a roste hlas, že franšíza vybere 23letého mladíka, který právě dokončil svou ozdobenou univerzitní kariéru u Golden Gophers a vyrostl 75 mil od Twin Cities.

„Bylo by to velmi důležité, ale byl bych šťastný za každé situace,“ řekl Hayes pro The Associated Press o možnosti umístění č. 1. „Minnesota je můj domov a byl bych velmi vděčný, kdyby to byl problém. Ale jak jsem řekl, myslím si, že tato liga bude vzkvétat a byl bych nadšený, že budu součástí tohoto procesu.“

Aniž bych jmenoval kdo, Generální ředitelka Minnesoty Natalie Darwitzová Řeknu jen, že už má dobrou představu o tom, koho vybere jako prvního.

Možnost Heise dává smysl, vzhledem k tomu, jak Darwitz zůstala blízko domova tím, že zaplnila svá tři místa volných hráčů v předběžném návrhu. Podepsala dva Minnesotany, Panika a Lee Sticklina a Kendall Quinn Schofield, která je z Chicaga a dříve hrála v Minnesotě.

Druhou volbou je Toronto, následované Bostonem, New Yorkem, Ottawou a Montrealem. Týmy se pak vyberou v opačném pořadí v každém následujícím kole 15kolového draftu.

Tréninkové kempy jsou naplánovány na otevření v listopadu, přičemž každý tým bude hrát 24-zápasový plán od ledna pro ligu, která svede dohromady nejlepší světové hráčky, z nichž většinu tvoří členky amerického a kanadského národního týmu.

Liga je Finančně podporován majitelem Los Angeles Dodgers Markem Walteremzahrnuje ve své správní radě bývalou tenisovou hvězdu Billie Jean Kingovou a poskytuje to, co hráči zoufale potřebují: finanční stabilitu a dlouhodobou vizi pro sport, který má potíže získat pozornost na profesionální úrovni.

Hlavní trenéři jsou jen jedním z příkladů pokroku v ženském hokeji, protože Ryan se znovu sešel s Jennou Kingsbury, která opustila Hockey Canada a stala se generální manažerkou Toronta.

V Ottawě nastoupí Karla McLeod, dvojnásobná kanadská zlatá olympijská medailistka a trenérka reprezentace České republiky. Howie Draper, který trénoval ženský tým University of Alberta k osmi národním titulům, byl angažován v New Yorku. Minnesota najala bývalého trenéra mužů z Bethel University Charlieho Burggrafa, který se dal dohromady s Darwitzem, kterého trénoval, když byl asistentem v Minnesotě.

Každý tým začal utvářet základy své soupisky podepsáním tří hráčů na šestimístné tříleté smlouvy. Většina podepsaných hráčů měla vazby na místní komunity, přičemž většina hráčů národního týmu zůstala ve svých domovských zemích. Jedinou výjimkou byl kanadský obránce Micah Zandy Hart, který se v New Yorku připojil k hráčům týmu USA Alexi Carpenterovi a Abe Roqueovi.

Knight pochází z Kalifornie a má domov v Idahu, ale má rozsáhlé styky s Novou Anglií. Navštěvovala přípravku a hrála jak v dnes již neexistující Kanadské ženské hokejové lize, tak v Bostonské ženské národní hokejové lize.

„Město Boston a jeho fanoušci vždy měli v mém srdci zvláštní místo.“ řekl 34letý rytíř. „Letošní rok bude v mnoha ohledech historický a já se nemůžu dočkat, až začneme,“ dodal.

Panik, spolehlivý obousměrný útočník amerického národního týmu, využil příležitosti a stal se prvním hráčem PWHL, který podepsal smlouvu, a to s Minnesotou. Sedmadvacetiletá rodačka z Plymouthu v Minnesotu vyhrála dva národní tituly s Golden Gophers a Darwitzovou náhodou zastupuje její agent Brant Feldman.

„Myslím, že nebylo žádným tajemstvím, že to bylo místo, kde jsem chtěl být. Když přišla příležitost, byl jsem připravený a velmi odhodlaný,“ řekl Pánik, který na to navázal další den střelou na hole-in-one.

„Jen hodně štěstí, to je vše, co k tomu řeknu,“ dodala o svém golfovém úspěchu. „Byl to velmi zábavný víkend.“

Darwitz doufal, že dobré věci přijdou ve třech.

„Máme Kelly jako prvního celkového signatáře. Máme první výběr, takže bychom chtěli být také třetí, doufejme v červnu,“ řekla s odkazem na zisk titulu PWHL.

Heise, nejlepší vysokoškolský hokejista roku 2022, je vděčná, že může postoupit do PWHL hned po dokončení své vysokoškolské kariéry. Její předci museli čekat.

„Musím vzdát hold všem ženám a lidem, kteří vložili čas a úsilí, aby zahájili ligu a dokončili všechny základní práce,“ řekla. „Jsem velmi nadšený z úspěchu v této úžasné příležitosti a udělám vše pro to, abych pokračoval v úspěchu této ligy.“

