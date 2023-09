Indická kosmická loď dokončí svou jízdu a je uvedena do „režimu spánku“. Vesmírné novinky

Indická vesmírná agentura uvedla, že indická kosmická loď byla vyřazena z provozu poté, co dokončila svou procházku po povrchu Měsíce, dva týdny po svém historickém přistání poblíž jižního pólu Měsíce.

Indická organizace pro vesmírný výzkum (ISRO) v příspěvku na X, dříve Twitteru, v sobotu pozdě večer uvedla, že kosmická loď Pragyan kosmické lodi Chandrayaan-3, která odstartovala 14. července, byla „uspána“.

Užitečné zatížení vozidla bylo zastaveno a data, která shromáždila, byla odeslána na Zemi přes lander, uvádí se v prohlášení.

Přistávací modul a rover Chandrayaan-3 („Mooncraft-3“ v sanskrtu) měly fungovat pouze jeden lunární den, což je ekvivalent 14 pozemských dnů. ISRO doufá, že se kosmická loď znovu probudí pro další sérii misí, až příští lunární den začne 22. září.

Neexistují žádné zprávy o výsledcích pátrání roveru po známkách zmrzlé vody na měsíčním povrchu, které by mohly pomoci při budoucích misích astronautů, jako potenciální zdroj pitné vody nebo pro výrobu raketového paliva.

Vesmírná agentura minulý týden uvedla, že lunární rover potvrdil přítomnost síry a detekoval několik dalších prvků. Dodala, že laserem indukovaný spektroskopický přístroj roveru detekoval na povrchu také hliník, železo, vápník, chrom, titan, mangan, kyslík a křemík.

Noviny Indian Express uvedly, že elektronika na palubě měsíční mise nebyla navržena tak, aby vydržela teploty pod -120 stupňů Celsia (-184 Fahrenheit) během noci na Měsíci.

Pallava Bagla, vědecký spisovatel a spoluautor knih o průzkumu vesmíru v Indii, řekl, že baterie roveru je omezená.

Řekl, že data se vrátila na Zemi a budou je nejprve analyzovat indičtí vědci a poté globální komunita.

V době, kdy slunce vyjde na Měsíc, řekl Bagla, rover se může nebo nemusí probudit, protože elektronika může v těchto nízkých teplotách zemřít.

„Vytváření obvodů a elektronických součástek, které vydrží extrémně nízké teploty Měsíce – tato technologie v Indii neexistuje,“ řekl.

Po neúspěšném pokusu o přistání na Měsíci v roce 2019 se Indie minulý týden připojila ke Spojeným státům, Sovětskému svazu a Číně a stala se teprve čtvrtou zemí, které se to podařilo.

Úspěšná mise demonstruje rostoucí status Indie jako technologické a vesmírné velmoci a je v souladu s přáním premiéra Narendry Modiho promítat obraz rozvíjející se země, která prosazuje své postavení mezi globální elitou.

Mise začala před více než měsícem s odhadovanými náklady 75 milionů dolarů.

Úspěch Indie přišel jen pár dní poté, co se ruská kosmická loď Luna 25, která mířila do stejné lunární oblasti, vymkla kontrole a havarovala. Mělo to být první úspěšné přistání Ruska na Měsíci po 47leté přestávce.

Šéf ruské státem kontrolované vesmírné společnosti Roskosmos přičítal neúspěch nedostatku zkušeností kvůli dlouhé pauze ve výzkumu Měsíce, která následovala po poslední sovětské misi na Měsíc v roce 1976.

Indie je aktivní v průzkumu vesmíru od 60. let 20. století a vypustila satelity pro sebe a další země, přičemž jeden úspěšně umístila na oběžnou dráhu kolem Marsu v roce 2014.

Svou první misi na Mezinárodní vesmírnou stanici plánuje Indie uskutečnit příští rok ve spolupráci se Spojenými státy.