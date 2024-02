Hráč Palworldu omylem smaže celou základnu pouze jedním předmětem

Chyby se mohou stát každému v Palworldu a jeden konkrétní hráč se naučil svou lekci, že se při budování základny musí vzdát určitého předmětu.

Budování základny je klíčovou součástí hry Palworld a povzbuzuje hráče, aby popustili uzdu své fantazii a kreativitě. I přes současná stavební omezení v hraMnoho hráčů ukázalo, že je možné vytvářet složitá a úžasná pravidla.

Jedním z příkladů je hráč, který vytvoří obrovskou základnu, která připomíná město z Attack on Titan. Jiní vzali ohled na své okolí a postavili ohromující základnu, kterou nelze porazit, na tajném místě nebo základnu vzrušujícího tobogánu.

Nyní si představte, že by všechna ta tvrdá práce zmizela ve zlomku sekundy kvůli „nehodě“. Bohužel se to stalo jednomu hráči kvůli předmětu, který nesl.

v Reddit vlákno, jeden z dalších hráčů Palworldu varoval před nošením raketometu při budování své základny. Dokonce sdíleli klip s podrobnostmi o jejich důvodech.

Klip začal tím, že hráč umístil horký pramen na podstavec. Když se hráč pokusil umístit druhý horký pramen poblíž, omylem místo horkého pramene rozebral podlahu.

Ve zmatku hráč spadl do své základní konstrukce a vypálil raketomet na zem v domnění, že je stále v konstrukčním režimu.

Než mohli OP zareagovat, celá jejich základna explodovala během několika sekund a na zemi zůstaly pouze materiály. Rozhodně netrvalo dlouho a tato nešťastná událost upoutala pozornost ostatních hráčů.

Kapesní pár Jen ve své dočasné základně nestavte nic, co by šéf zničil.

„Člověče, je mi líto tvé ztráty. Udělal jsem něco podobného, ​​kdy jsem si myslel, že mám drapák a místo toho to zasáhlo mou řadu skladovacích kontejnerů. Tisíce padajících předmětů by vypadaly docela v pohodě, kdyby tomu tak nebylo.“ že mi to srazilo hru a většinu z nich jsem ztratil, když jsem se znovu přihlásil.“ napsal jeden uživatel a sdílel podobnou zkušenost.

„Ach, byl bych tak zklamaný. Je mi moc líto, co se stalo,“ sympatizoval další OP.

Jinému uživateli to bylo líto, ale nemohl si pomoct, než se té situaci zasmál, a hráč odpověděl: „Upřímně jsem se potom taky zasmál, haha.“

Kromě toho někteří hráči tvrdili, že OP postrádá „spouštěcí disciplínu“ a ptali se, proč vůbec mačkali spoušť. V jedné odpovědi vysvětlili, že hrají na Xboxu a že to bylo jen uklouznutí, protože si mysleli, že jsou stále v nabídce sestavení.