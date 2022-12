Co znamená „POV“ na internetu a jak jej používáte?

POV je zkratka pro Point of View a běžně se používá k tomu, aby divákovi online videa řeklo, že obsahuje příběh nebo zkušenost z určité perspektivy. Může to být pohled tvůrce videa nebo úplně někoho jiného.

Přemýšleli jste někdy o tom, co znamená POV v názvu videa nebo hashtagu? Tento popisný štítek je běžně k vidění na některých z nejpopulárnějších video aplikací a webů, ale jeho použití může být občas matoucí.

Úhel pohledu

POV je zkratka pro „úhel pohledu“. Používá se hlavně ke zvýraznění toho, že video ukazuje nebo vysvětluje něco z pohledu tvůrce, doslova nebo obrazně. Často ji uvidíte přidanou k názvům videí na webech jako YouTube, ale lze ji použít i v memech nebo hashtag.

Jeho použití jako hashtag je populárnější na TikTok a dalších aplikacích sociálních médií. Ale na rozdíl od jiných běžných iniciál jako např Nevím nebo BRBPOV se zřídka používá během soukromých online chatů nebo textových SMS konverzací.

POV lze také někdy použít ve významu „podle mého názoru“. Příkladem může být příspěvek na sociálních sítích nebo status typu „Přerybujeme oceán #POV“.

Datum POV

Termín „úhel pohledu“ se používá k popisu různých úhlů pohledu ve filmu, umění a literatuře po desítky a možná stovky let. Jeho použití na webech pro sdílení videa a sociálních sítích je samozřejmě mnohem novější.

POV se pravděpodobně používá k pojmenování určitých typů online videí tak dlouho, dokud jsou online videa něčím. Původně se používal pouze pro videa nebo fotografie, které vypadaly, že ukazují, co fotograf vidí na vlastní oči. Později se to vyvinulo tak, aby zahrnovalo také mentální hlediska, stejně jako vizuální hlediska.

V poslední době, během posledních dvou let, se POV stal velmi oblíbeným tagem tik tak, Kde se znovu používá.

Co znamená POV na TikTok?

Používání POV na TikTok může být trochu matoucí. Někdy se používá ve videích, která sdílejí zkušenost z pohledu tvůrce, například osobní příběh o nich samých. Video #pov však bude častěji vtipným pohledem na téma z pohledu někoho jiného, ​​jako je pes, máma nebo učitel.

Může to být také doslovné, ukazuje něco tak, jak to viděl tvůrce videa. Příkladem je video z jízdy na horském kole natočené na kameru přilby GoPro. To je méně obvyklé, zejména na TikTok, ale tyto typy videí obvykle obsahují hashtag POV.

#POV je oblíbený hashtag v aplikaci pro sdílení videí s více než 679 miliardami zhlédnutí. Mnoho POV videí se stává virálním, získává miliony návštěv během okamžiku a je velmi snadné je vytvořit. Atraktivita tvůrců je jasná.

Jak se POV používá na internetu?

POV je obvykle v názvu nebo popisu videa velkými písmeny. Pokud je použit v hashtagu, je to často malá písmena. S největší pravděpodobností je uvidíte v aplikacích a na webových stránkách s videi, ale mohou se objevit také v psaném textu a jako titulky na statických obrázcích.

Zde je několik příkladů, jak používat POV online:

Puff: Mami, až bude večeře hotová.

„Neuvěřitelný výlet do zábavního parku – POV“

„Včely jsou neuvěřitelné a musíme je zachránit #POV“

„#pov: Přijď domů po náročném dni a podívej se na tohle…“

POV je popisný štítek, speciálně pro videa. To znamená, že toho moc neuvidíte, pokud netrávíte hodně času aplikacemi jako TikTok, YouTube nebo Instagram. Ale pokud to uvidíte, nyní víte, jaký druh obsahu můžete očekávat.