Izraelští běžci dosahují dvojnásobných vítězství na velkých cyklistických akcích – Israel Sports

Itamar Einhorn a Oded Kogut z izraelského Premier Tech Pro Cycling Teamu vyhráli první etapu Czech Tour a druhou etapu Dookola Mazowsza. Jejich úspěch znamenal poprvé v historii, kdy dva izraelští jezdci vyhráli samostatné závody UCI ve stejný den a dvojice mezi nimi nyní získala pět vítězství za osm dní.

„Dnes je to poprvé v historii, kdy dva Izraelci vyhráli ve stejný den ve dvou samostatných závodech,“ řekl izraelský sportovní ředitel Dror Bekach. „Víme, jak jsou talentovaní a jak velký je jejich potenciál. To přichází s tvrdou prací.“

„Pamatujeme si také, že jsou tu větší a důležitější závody, na které se musíme zaměřit, a my se tam dostaneme,“ dodal. „Jsem na tyto děti velmi hrdý a dnes jsem velmi hrdý na to, že jsem součástí organizace a akademie IPT. Je to signál pro každého Izraelce, který chce v tomto sportu uspět.“

Kogut vyhrál v Polsku (zdroj obrázku: Dana Dzankovic)

Izraelský šampion silničních závodů Einhorn dorazil na české kolo sebevědomě poté, co si tento týden v Polsku připsal dvě vítězství s izraelským týmem. Itamar, který měl v závodě jedinou šanci běžet rychle, ji nehodlal nechat promarnit.

Po boji o vytvoření úniku se nakonec dostali dva jezdci pryč, ale peloton převzal kontrolu a zajistil, aby náskok zůstal méně než tři minuty. Zbývalo 95 kilometrů a peloton se dotáhl na vedoucí duo a odtud zůstal balík při zdolávání cílových okruhů zcela nedotčen.

„Byl to velmi stresující den,“ vysvětlil. „První část byla velmi intenzivní s několika stoupáními a byla opravdu napjatá. Ve druhé části jsem se trochu vzpamatoval, když to převzaly týmy sprinterů. Rick Zabel mě vzal za volant poslední kilometr dopředu, kde jsem seděl.“ dvě další kola sprinterů.

Se silným týmem ve vedení měl Einhorn perfektní pozici v posledních kilometrech, než jeho závod začal přesvědčivě vyhrávat první etapu a dostal se do vedení závodu.

A dodal: „Věděl jsem, že poslední zatáčka bude rozhodující a obtížná, a kdybych se odtud mohl dostat jako první, měl bych velkou výhodu.“ „A přesně to se stalo. Vyjel jsem z té zatáčky a neohlédl jsem se na 300 metrů. Byla to velmi dlouhá vzdálenost, ale vyhrál jsem ji a jsem velmi pohodlný.“

Mezitím v Polsku byl izraelský šampion v časovce Kogut ve špičkové formě po vítězství v první a druhé etapě Dukola Mazowisza.

Pro Einhorna je čtvrteční vítězství jeho prvním vítězstvím na profesionální úrovni po téměř dvou letech.

„Není náhoda, co se stalo během týdne, kdy jsme s Odedem vyhráli,“ řekl sportovec. „Je to výsledek tvrdé práce a neúnavného učení. Jsem hrdý na to, čeho jsme dosáhli. Je to velmi výjimečné.“