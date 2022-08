„Nemohl jsem uvěřit, že to mám“: Pracovník Six Flags měl podezření, že měl v práci opičí neštovice – WSB-TV Channel 2

ATLANTA – Je to diagnóza, kterou 28letý obyvatel Gruzie, který si nepřál být identifikován, říká, že stále kroutí hlavou.

„Nemohl jsem uvěřit, že jsem to dostal,“ řekl.

Mluv se mnou Ashley Lincoln z Channel Two Exkluzivně přes Zoom poté, co mu lékaři z Emory diagnostikovali opičí neštovice.

„Teď jsem tady, teď se musím léčit,“ řekl.

Říká, že měl podezření, že se virem nakazil ze své práce v Six Flags Over Georgia.

„Jde jen o to, že tam pracuje spousta lidí. Každý den, kdy pracujeme, do parku přichází a odchází spousta hostů.“

Channel Two potvrdil, že muž je ve skutečnosti zaměstnancem Six Flags Over Georgia.

Říká, že park v posledních měsících odvedl skvělou práci při kastraci, ale má podezření, že se dotkl povrchu nebo předmětu po kolegovi, který vypadal, že má opičí neštovice.

„Vzadu na jeho krku ho můžeš vidět. Nedotkl jsem se ho. Šel jsem vedle něj. Byl jsem u něj. Je to nakažlivé? Je na střechách? Jako kde je?“ řekl.

Podle ministerstva zdravotnictví státu Georgia obvykle trvá šíření opičích neštovic kůže na kůži nebo jiného blízkého kontaktu.

Ministerstvo veřejného zdraví uvádí, že dotýkání se předmětů, jako je oblečení nebo prádlo, které se dříve dotkly vyrážky nebo tělesných tekutin, je jedním ze způsobů šíření opičích neštovic, ale nebylo identifikováno jako běžná metoda přenosu v tomto ohnisku nebo u opičích neštovic obecně.

Křížová setkání s penězi, klikou nebo ekologickými povrchy nesou podle ministerstva veřejného zdraví méně rizik než věci jako ložní prádlo nebo ručníky.

Ministerstvo veřejného zdraví uvádí, že 90 % případů se nakazí kontaktem kůže na kůži.

Nejnovější čísla z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí odhalila 851 potvrzených případů ve státě Georgia.

Jak počty stále rostou, stovky se seřazují na očkovacích akcích po celé oblasti metra.

Američtí zdravotničtí představitelé tento týden oznámili, že rozšíří národní omezenou zásobu vakcíny proti opičím neštovicím tím, že lidem poskytnou pouze pětinu plné dávky. Pokud tak učiníte, zvýší se plných 440 000 dostupných dávek na více než dva miliony menších dávek.

„Svědí to a řekli mi, abych se neškrábal,“ řekl zaměstnanec Six Flags.

Zaměstnanec Six Flags říká, že právě varuje vedení. Zábavní park nám v pátek odpoledne zaslal prohlášení, že si nejsou vědomi žádných potvrzených případů opičích neštovic.

Channel Two se vrátil k Six Flags k vyjádření poté, co byl zaměstnanec pozitivně testován.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí se však virus může šířit tkaninami a předměty poté, co se těchto předmětů dotkne za infikovanou osobou.

