Kate Winslet utrpěla vážné zranění zad první den natáčení svého nejnovějšího filmu a říká, že navzdory bolesti pracovala nepřetržitě

Herečka Kate Winslet se účastní premiéry filmu The Dressmaker během Mezinárodního filmového festivalu v Torontu 2015 v Roy Thomson Hall dne 14. září 2015 v kanadském Torontu.Mike Windle/Getty Images

Kate Winsletová měla tři hematomy na páteři, ale zranění utrpěla při natáčení svého nového filmu.

Winslet pro Vogue řekla, že první den natáčení „Lee“ uklouzla a zranila se.

Lee je životopisné drama o válečném novináři, modelce a fotografovi Lee Millerovi.

Kate Winslet utrpěla mnohočetná zranění zad při natáčení svého nového filmu, ale místo toho, aby zdržela plán, britská herečka vytrvala a pokračovala v práci na natáčení.

V rozhovoru pro magazín Vogue, Hvězda „Titanic“. Hovořila o svém posledním filmu „Lee“, životopisném dramatu o válečném novináři, modelce a fotografovi Lee Millerovi, který zaznamenal události jako osvobození Paříže a koncentrační tábory Buchenwald a Dachau během druhé světové války.

Winslet Pro Vogue řekla, že první den natáčení uklouzla při zkoušení scény a zranila si záda.

„Měla jsem tři obrovské hematomy v páteři, obrovské,“ řekla publikaci v rozhovoru předtím. Úder SAG-AFTRA. „Sotva stojím.“

Spíše než zdržovat natáčení, Winslet – také přidružená producentka – pokračovala v práci s extrémně intenzivním rozvrhem, balancovala v obsazení hlavní role, přijímala hovory, aby zajistila financování filmu, a revidovala repliky a dialog se svým trenérem.

Byl nabitý program a ostatní na place si všimli, jak tvrdě pracuje Zástupce „Mare East Town“. práce.

„Kate nosila film v sobě,“ řekla koproducentka Kate Solomon Vogue. „Pokud s ní mluvíte o jakémkoli aspektu toho, ona ví, jaký je její názor. A když ho máte, můžete shromáždit každého za tou osobou. Zní to jednoduše, ale poté, co s ní budete žít, můžete říct: Bože, je to spousta práce.“ Abych se dostal do tohoto bodu.“

