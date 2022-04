Modi nazývá USA a Indii „přirozenými partnery“ při setkání s Bidenem

Indický premiér Naréndra Módí v pondělí na virtuální schůzce s prezidentem Bidenem řekl, že věří, že Spojené státy budou hrát v příštích 25 letech „zásadní roli“ v rozvoji Indie, přičemž chválil dvě největší světové demokracie jako „přirozené partnery“.

proč tě to zajímá: Bidenova administrativa učinila ze svého základního kamene posílení vztahů USA s Indií strategie proti Číně v Indicko-pacifické oblasti, ale ocitla se v rozporu s Modiho nacionalistickou vládou v řadě klíčových otázek.

Vedení zpravodajství: V úvodním projevu před schůzkou za zavřenými dveřmi Biden přivítal závazek Indie poslat humanitární pomoc Ukrajině a řekl, že obě strany „budou pokračovat v našich úzkých konzultacích o tom, jak zvládnout destabilizující účinky této ruské války“.

Modi řekl, že několikrát mluvil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a navrhl přímé rozhovory mezi oběma vůdci.

Módí odsoudil zabíjení civilistů na kyjevském předměstí Buka a vyzval k „nezávislému vyšetřování“, aniž by výslovně zmínil pachatele ruskými silami.

v zákulisí: Na opakovanou otázku, zda Biden naléhal na Modiho za zavřenými dveřmi, aby zaujal tvrdší postoj vůči Rusku, vysoký představitel administrativy řekl novinářům, že diskuse se většinou soustředily na to, co by Indie mohla udělat pro zmírnění šoků v zásobování potravinami a dalších destabilizujících účinků války.

„Neexistovala žádná konkrétní otázka ani konkrétní odpověď, ale vůdci byli schopni ustoupit a vyměňovat si názory podrobně a upřímně,“ řekl úředník.

„Myslím, že Indie učiní svá vlastní rozhodnutí, ale budeme pokračovat v diskuzích,“ dodali.

Mezi řádky: Úředník také poznamenal, že Módí má „obavy“ z čínské podpory Rusku, vzhledem k tomu, že Indie a Čína jsou v současnosti zapleteny do napjatého hraničního sporu podél hornaté oblasti. Skutečná kontrolní linka.

Velký obraz: Poměrně krátké setkání Modiho a Bidena odstartovalo den rozhovorů mezi ministrem zahraničí Anthonym Blinkenem, ministrem obrany Lloydem Austinem a jejich indickými protějšky, což bylo poprvé, kdy se Spojené státy a Indie setkaly tímto způsobem od začátku Bidenova předsednictví.

co říkají: Modi přímo oslovil Bidena a řekl: „Na začátku svého funkčního období jste používal velmi důležitý slogan – ‚Demokracie mohou dosáhnout‘.“

co chceš sledovat: Biden řekl, že se těší na osobní setkání s Modi v Japonsku „kolem 24. května“, pravděpodobně s odkazem na Summit vůdců kvartetu Plánováno na jaro.

Poznámka editora: Tento příběh byl aktualizován o další podrobnosti o setkání Biden-Modi.