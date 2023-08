Zásady japonské diety se vyhýbají stresu a pomáhají zhubnout

Kaki Okumura, autor knihy „Wa – The Art of Balance“ Kake Okumura

Kake Okumura Je to japonský wellness spisovatel, který vyrůstal ve Spojených státech a Japonsku.

V Japonsku jsem se naučil, že jídlo není jen palivo a že se s ním dá vyjádřit láska.

Dva z japonských zásad stravování, které dodržují, jsou umírněnost a rozmanitost.

Paradoxem dobrého stravování je, že čím více úsilí vynaložíme, tím méně se cítíme šťastní. Strategie, jako je počítání kalorií, sledování maker a přerušovaný půst, vyžadují vysoký stupeň nasazení, mohou se rychle stát ohromujícími a můžete se začít cítit posedlí.

Když jsem vyrůstal v USA, měl jsem nadváhu. V zoufalství jsem se uchýlil k drastickým strategiím, jako je počítání kalorií, abych dosáhl váhy, kterou jsem považoval za přijatelnou. Dokonce i poté, co jsem toho dosáhl, byly mé myšlenky plné obav jako: „Jím příliš mnoho“, „To je příliš mnoho tuku“ a „Nemohu jít na večírek, protože budou podávat koblihy.“

Podle čísla na stupnici jsem byl technicky zdráv, ale nenáviděl jsem představu, že se budu muset tímto způsobem pohybovat po zbytek života.

Teprve poté, co jsem se přestěhoval do Japonska a poznal jiný pohled na zdravé stravování, jsem si uvědomil, že není třeba být posedlý. Můžeme být zdraví a užívat si své oblíbené svačiny, sladkosti a jídla, aniž bychom se museli příliš obávat. Naučil jsem se, že jídlo není jen palivo, je to způsob, jakým vyjadřujeme lásku, chápeme naši kulturu a vyjadřujeme své hodnoty.

Autor Kakei Okumura má rád japonské jídlo Kake Okumura

Jaký je tedy japonský způsob stravování? Ze života v Japonsku jsem se naučil, že jíst zdravě není ani tak o změně jídelníčku o 180 stupňů, ale je to o zaměření se na malé kroky, které každý den děláme, a pochopení tohoto komplexu, který naše zdravé návyky mohou mít. obrovský dopad.

Tyto dva japonské principy zdravé výživy mi pomohly přejít od posedlosti ke svobodě:

Pokud jíme střídmě, můžeme si stále dopřát sladké. Kake Okumura

1. Jezte s mírou

Harahachi-bunme přímo překládá jako „80 % vašeho žaludku“, ale to, co ve skutečnosti znamená, je jíst s mírou. Myšlenka je, že u většiny našich jídel bychom si je měli vychutnávat, dokud nebudeme nasyceni z 80 %, což je bod, kdy jsme sytí, ale ne přehnaně.

Můžeme si tak vychutnat pokrmy a pokrmy, které máme rádi, bez velkých změn. Ve skutečnosti není nutné nic měnit v tom, co jíte, stačí vzít v úvahu, kolik toho jíte. Zastavte se na 80% sytosti a už nikdy nebudete muset držet další dietu.

Upozornění je, že je těžké pochopit sytost, pokud nejíme žádné potraviny s vysokým obsahem vlákniny, jako je ovoce, zelenina a celozrnné výrobky, ale tyto potraviny také nemusí být naší kompletní stravou. Pokud jíme střídmě a pravidelně jíme potraviny bohaté na živiny, můžeme si dopřát sladkosti, svačiny a cokoli jiného při zachování zdravé stravy.

Přidání vrstvy zeleniny do této soba nudlové polévky pomůže, aby byla více sytá Kake Okumura

2. Zaměřte se na rozmanitost

Zatímco mnoho diet se točí kolem vynechávání jídla nebo přehnaného zaměření na zvýšení našeho příjmu „superpotravin“, tradiční japonská strava často klade důraz na pestrost.

Například běžný způsob podávání japonských jídel je přes ichiju-sansai, což v překladu znamená „jedna polévka, tři strany“. Jedna polévka je obvykle miso polévka a tři strany jsou obvykle jedna porce bílkovin a dvě zeleninová jídla.

Nemusíte brát toto rčení doslova, abyste z něj měli prospěch. Jedním z mých oblíbených způsobů, jak aplikovat ichiju-sansai, je jednoduše vyvážit jídlo, které bych normálně jedl – například když si dám thajskou smaženou rýži jako jídlo s sebou, můžu dát do mikrovlnky brokolici nebo edamame pro extra porci. zeleninu a přihodit.

Ironií je, že méně starostí s mou stravou bylo zásadní pro její zlepšení. Stres a obsedantně-kompulzivní porucha nejsou prostředky ke zdravému stravování a nejsou ani nutné. Když jsme schopni důsledně praktikovat umírněnost a rozmanitost, můžeme dosáhnout svých zdravotních cílů, aniž bychom se starali o to, co jíme. Místo toho se můžeme zaměřit na aspekty života, které ho činí šťastným, naplňujícím a smysluplným.