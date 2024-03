Spor mezi Bidenem a Netanjahuem se rozšiřuje a Izrael ruší návštěvu delegace

Bílý dům ale překvapilo, co se stalo po hlasování o zdržení se hlasování: premiér Benjamin Netanjahu náhle zrušil cestu delegace na vysoké úrovni do Washingtonu, o kterou prezident Biden výslovně požádal v telefonickém hovoru minulý týden, aby projednala obavy USA ohledně Izraele. Plány na rozsáhlou vojenskou operaci ve městě Rafah jižně od pásma Gazy.

Setkání bylo zrušeno, protože delegace vedená Ronem Dermerem, hlavním strategickým poradcem Netanjahua, nepocestuje do Washingtonu podle plánu.

Izrael protestoval proti velké části jazyka, volal po odstranění slova „trvalý“ před jazykem příměří a trval na tom, aby požadavek na propuštění Izraelců zadržovaných Hamásem byl spojen s jakýmkoli zastavením bojů. Spojené státy sdílely tyto obavy: přesvědčily předkladatele návrhu rezoluce, aby vypustili slovo „trvalý“ a alespoň vložili výzvu k zastavení palby a propuštění rukojmích do stejného odstavce odděleně.

Konečná verze požadovala „okamžité příměří“ trvající nejméně do konce svatého měsíce ramadánu za dva týdny, „vedoucí k trvalému a udržitelnému ukončení“ bojů.

Nakonec ale Washington cítil, že to stačí.

Netanjahuovo rozhodnutí zrušit cestu delegace však označil za zklamání. „Jsme z toho zmateni,“ řekl Kirby a zopakoval tvrzení administrativy, že zdržení se hlasování nepředstavuje změnu v politice. „Zdá se, že úřad předsedy vlády se rozhodl vytvořit vnímání denního světla zde, když to nemusí.“

Podpora pokračovala, i když Netanjahu veřejně vyzval Spojené státy v téměř všech hlavních otázkách, včetně přání administrativy vidět návrat Palestinské samosprávy do Gazy, masivní nárůst množství humanitární pomoci, která se dostává do pásma, a cestu do palestinského státu.