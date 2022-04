Ve Spojených státech a v Evropě byly hlášeny desítky případů

Úředníci veřejného zdraví v Evropě a Spojených státech vyšetřují desítky nepochopitelných případů akutní hepatitidy u malých dětí.

Zánět páky Jde o zánět jater. Příčinou je často virus, ale viry, které onemocnění obecně způsobují – hepatitida A, B, C, D a E – byly u dotčených případů vyloučeny, takže po viníkovi musí pátrat lékaři.

V mnoha případech byla nemoc tak závažná, že děti potřebovaly transplantaci jater. Nebyla hlášena žádná úmrtí.

The Světová zdravotnická organizace V pátek uvedla, že ve Spojeném království vyšetřuje 74 případů těžké akutní hepatitidy u dětí mladších 10 let. Světová zdravotnická organizace uvedla, že ve Španělsku byly hlášeny tři případy.

Ve Spojených státech amerických bylo v Alabamě hlášeno devět případů infekce u dětí ve věku 6 let a méně. Případy z Alabamy byly poprvé hlášeny dříve statistické zprávy.

Wes Stubblefield, lékař z Alabamského ministerstva veřejného zdraví, řekl, že všechny děti byly jinak zdravé, než onemocněly, a že mezi dětmi nebylo žádné jasné spojení.

S výjimkou běžných virů hepatitidy je současná hlavní teorie, že za to může jiný virus, nazývaný adenovirus typu 41.

Pět z devíti dětí v Alabamě, identifikovaných mezi říjnem 2021 a únorem, mělo pozitivní test na adenovirus typu 41. adenoviry Jsou to respirační viry, které obvykle způsobují běžné nachlazení a obecně nejsou spojeny s poškozením jater.

„To je neobvyklé,“ řekl Stelfield. „Tento virus nebyl v minulosti spojován s touto konstelací příznaků, symptomů a infekcí.“

Příznaky u dětí v Alabamě zahrnovaly průjem, nevolnost a zvracení. U některých se objevila žloutenka a krevní testy prokázaly známky zvýšených jaterních enzymů.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí spolupracují s alabamským ministerstvem veřejného zdraví na vyšetřování případů a jsou ve spojení s dalšími státními zdravotnickými odděleními, aby zjistili, zda jsou přítomny další případy.

„Na vině mohou být adoviry, ale vyšetřovatelé se stále dozvídají více, včetně vyloučení nejčastějších příčin hepatitidy,“ řekla Kristin Nordlundová, mluvčí Centra pro kontrolu a prevenci nemocí.

Stubblefield naléhá na protějšky v oblasti veřejného zdraví v jiných státech, aby tyto vzácné případy hledali a nahlásili je Centrům pro kontrolu nemocí nebo státním zdravotním oddělením.

„Pokud lidé pozorují neobvyklé příznaky, zejména spojené s adenovirem 41 nebo adenovirem obecně, měli by spolupracovat buď se svým státním zdravotním oddělením nebo s CDC, abychom mohli lépe vysvětlit, co to dělá a jak se to šíří,“ řekl Stillfield.

