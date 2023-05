Probíhá protiútok Ukrajiny, říká vůdce ruských žoldáků

MOSKVA (Reuters) – Velitel ruských žoldnéřských sil Wagner Group Jevgenij Prigožin ve středu prohlásil, že věří, že slíbená protiofenzíva ukrajinských sil začala a že jeho síly sledují zvýšenou aktivitu na frontě.

Ve zvukové zprávě zveřejněné jeho tiskovou službou na sociálních sítích Prigožin uvedl, že „aktivní fáze“ protiútoku začne v nadcházejících dnech.

Kyjevská vláda dlouho slibovala protiofenzívu, která zahájí znovudobývání území na východě anektovaných Ruskem po jeho invazi v únoru 2022.

„Myslím, že postup ukrajinské armády již začal,“ řekl Prigožin. „Zaznamenáváme největší možnou aktivitu jak na periferii, tak uvnitř frontové linie.“

„Takže si myslím, že to všechno už začíná. A myslím si, že to všechno ve velmi blízké budoucnosti vstoupí do aktivní fáze. Může to trvat dny.“

Prigozhin později řekl, že jeho síly postoupily o 230 metrů (700 stop) v bojích, které zachvátily východoukrajinské město Bachmut. Zničené město, které mělo 70 000 obyvatel, bylo v obležení téměř 10 měsíců.

Prigozhin uvedl, že ukrajinské síly jsou nyní omezeny na oblast města, která má pouze 2,64 kilometrů čtverečních. (asi jedna čtvereční míle).

Agentura Reuters nemohla zprávy z bojiště ověřit.

Prigožin zopakoval své stížnosti, že Moskva ignoruje jeho prosby o zvýšení dodávek granátů.

„Ministerstvo obrany nám neposkytlo dělostřeleckou munici a máme zdroje jen na pár dní,“ řekl Prigožin. „Ignorují všechny požadavky od Wagnera.“

Informovala o tom agentura Reuters

