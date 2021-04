Stále musíme nosit masky venku?

Když jsou venku potřeba masky

Pokud jste přestali dlouhodobě hovořit s osobou, která nebyla očkována, doporučuje se použití masek. I venku se riziko dýchání vzduchu jiné osoby zvyšuje, čím déle k ní stojíte. Jeden z mála Zdokumentované případy K venkovnímu přenosu došlo v Číně na počátku epidemie, kdy se 27letý muž přestal bavit venku s přítelem, který se právě vrátil z Wuhanu, kde virus vznikl. O sedm dní později se u něj objevily první příznaky Covid-19.

Masky se stále doporučují, pokud se ocitnete v přeplněném venkovním prostoru. Stát bok po boku s cizími lidmi během venkovního koncertu nebo protestu může zvýšit vaše sázky, zejména u neočkovaných.

Dr. Marr nedávno při chůzi bez masky řekla, že se stále snaží udržovat odstup od velkých skupin, když je silnice zaneprázdněna.

Dr. Marr řekl: „Pokud se vydám na sólové turné, netrápí mě to.“ „Ale pokud projdete skupinu 10 turistů v řadě, vyjdete z cesty. Riziko je stále nízké, ale v určitém okamžiku by mohla existovat dostatečně velká skupina lidí, aby bylo riziko znatelné.“

Když jsou venkovní sázky menší

Procházky se psem, jízda na kole, pěší turistika nebo procházky s rodinnými příslušníky nebo přáteli, kteří byli očkováni, jsou činnosti, u nichž je riziko expozice viru minimální. V takových situacích můžete mít po ruce masku v kapse, pro případ, že byste se ocitli v davu nebo potřebujete jít domů.

„Myslím, že je přehnané požadovat, aby lidé nosili masku, když chodí na turistiku, jogging nebo jízdu na kole,“ řekl. Dr. Moog Civic, Klinický přednášející v oboru infekčních nemocí a lékařské virologie na Lékařské fakultě University of St Andrews ve Skotsku, protože venkovní maska ​​nebyla nikdy požadována. Jsme v jiné fázi epidemie. Myslím, že externí masky by neměly být delegovány vůbec. Není to místo, kde k infekci dochází a infekce se přenáší.

„Nech mě běžet bez masek. Maska je v kapse,“ tweetoval Dr. Nahed Badilya„Lékař pro infekční choroby a lékařský ředitel jednotky speciálních patogenů v Boston Medical Center. „Vzhledem k tomu, jak konzervativní jsou mé názory po celý rok, by vám to mělo sdělit, jak nízké jsou obecně sázky na to, abyste chodili ven ke kontaktu na krátkou dobu – a méně po očkování. Když stojíte v dav a otáčení uvnitř. “

Abychom pochopili, jak nízké je riziko přenosu venku, Výzkumní pracovníci v Itálii Pomocí matematických modelů jsem vypočítal, kolik času by trvalo, než by se člověk nakazil venku v Miláně. Představili si ponurý scénář, ve kterém bylo 10% populace infikováno koronavirem. Jejich výpočty ukázaly, že pokud by se člověk vyhnul hromadění, trvalo by průměrně 31,5 dne nepřetržitého venkovního vystavení vdechnutí dávky viru dostatečné k přenosu infekce.

„Výsledkem je, že toto riziko je ve venkovním ovzduší zanedbatelné, pokud se zamezí přeplnění a přímému kontaktu mezi lidmi,“ uvedl Daniel Contini, hlavní autor studie a vědecký pracovník v aerosolu z Ústavu atmosférických a klimatických věd v italské Lecce.

I když se šíří více infekčních virů, fyzika přenosu venkovních virů se nezměnila a riziko venkovní infekce zůstává nízké, říkají virologové. Věnujte pozornost míře infekce ve vaší komunitě. Pokud se počet případů zvyšuje, zvyšuje se riziko setkání s infikovanou osobou.

Když se venkovní zábava pohybuje uvnitř

Dr. Cevik konstatuje, že se objevují diskuse o venkovní kůži a článcích Fotografie přeplněných pláží Během pandemie zanechali lidé mylný dojem, že parky a pláže nejsou bezpečné, což je odvádí od mnohem vyššího rizika přenosu uvnitř budov. Největší riziko často představují vnitřní aktivity spojené s venkovní zábavou – například cestování bez masky v metru nebo v autě, pěší turistika nebo návštěva hospody po pobytu na pláži. „Lidé mají venkovní grilování, ale tráví čas doma chatováním v kuchyni,“ řekl Dr. Jivek.

Čím více lidí bude očkováno, tím snadnější bude rozhodnutí jít ven bez masek. I když žádná vakcína neposkytuje stoprocentní ochranu, míra infekce byla zatím velmi nízká. Americká střediska pro kontrolu a prevenci nemocí nedávno nahlásila 5800 případů infekce mezi 75 miliony očkovaných lidí. Centra pro kontrolu a prevenci nemocí uvedla, že přátelé a rodinní příslušníci, kteří byli očkováni, mohou trávit čas bezpečně společně bez masek.

Ale je v pořádku nosit masku venku, pokud chcete. Po roce přijímání epidemiologických preventivních opatření může být pro lidi obtížné přizpůsobit se méně omezujícímu chování. Sarit A. Golub„Profesor psychologie na Hunter College na City University v New Yorku uvedl, že je důležité, aby sdělovací prostředky i úředníci v oblasti veřejného zdraví informovali o důvodech, proč lidé mohou změnit určité chování, například maskování venku.

„V nadcházejících měsících,“ řekl Dr. Golub, se „normální život“ začne stávat bezpečnějším, ale obávám se, že někteří lidé nebudou připraveni nebo nebudou schopni zmírnit epidemická omezení rozumným způsobem. “ „Obávám se, že lidé internalizovali zprávy o strachu, aniž by rozuměli důvodům konkrétních doporučení v oblasti chování, a tedy důvodům, proč je lze modifikovat podle změny okolností.“

Greg GonsalvesNedávno byl se skupinou rodičů, včetně několika naočkovaných lékařů, kteří se setkali v parku New Haven, aby oslavili první narozeniny dítěte, uvedl odborný asistent epidemiologie na Yale School of Public Health. Dr. Gonçalves řekl: „Všichni jsme stáli kolem a všichni byli maskovaní, a pak jsme se začali ptát:„ Kdy je čas být venku a sundat si masky? “Pokud jsou lidé očkováni, když jste venku, v tomto okamžiku jsou masky pravděpodobně zbytečné.”

Dr. Gonçalves však řekl, že chápe, proč se někteří lidé zdráhají vzdát své masky venku. Řekl: „Něco z toho je kocovina z Covidu.“ „Z toho všeho jsme tak šokováni. Myslím, že potřebujeme trochu soucitu s lidmi, kteří se jen těžko nechávají odejít.“

Ilustrace Aiden Weingart