Aktualizace mise NASA DART Live: Sledujte vysílání a analýzu

Laurel, Maryland – NASA v pondělí večer zničila kosmickou loď.

Inženýři, kteří robotickou sondu pilotovali, ale nebyli zklamáni – radovali se. Jejich mise měla obrovský úspěch.

Vesmírná sonda NASA Double Asteroid Redirection Test, neboli DART, se včas a na cíl srazila s malým asteroidem rychlostí více než 14 000 mil za hodinu. Zatímco asteroid nepředstavuje pro Zemi žádnou hrozbu, mise byla testem technologie, která by mohla v budoucnu ochránit planetu před přilétajícím vesmírným kamenem.

Zasažení asteroidu vysokorychlostním projektilem jej může zatlačit dostatečně daleko, že přímý zásah těsně minul.

S filmy jako „Armageddon“, „Deep Impact“ a nejnověji „Don’t Look Up“ je Hollywood již dlouho fascinován možností katastrofy, která se valí z vesmíru. V posledních letech brali vědci a politici tuto hrozbu vážněji než dříve.

Tvůrci politik po mnoho let postrádali naléhavost financovat úsilí o ochranu planety před asteroidy. řekl Thomas Statler, programový vědec na misi DART.

K dopadům globálního rozsahu dochází zřídka, jednou za 10 milionů let. Ale nyní, když je tato možnost vyloučena, plánovači v NASA a jinde zvažují mnoho menších objektů ve vesmíru. Je jich mnohem více, a i když by nevedly k masovému vymírání, mohly by uvolnit více energie než jaderná bomba.

„Konverzace dozrála opravdu vhodným způsobem,“ řekl Dr. Statler.

Zvýšené zaměření na planetární obranu lze pozorovat v řadě iniciativ sponzorovaných NASA a Kongresem. Jednou z nich je Vera Robin Observatory, nový dalekohled v Chile financovaný Spojenými státy, který bude systematicky zkoumat noční oblohu a nacházet tisíce potenciálně nebezpečných asteroidů. Dalším je NEO Surveyor, vesmírný dalekohled, který staví NASA. Najde také mnoho nebezpečných asteroidů, včetně některých, které je obtížné odhalit ze Země.

Pokud se ukáže, že některý z těchto asteroidů je na kolizním kurzu se Zemí, mise DART ukazuje, že rozptýlení těchto asteroidů je reálná možnost.

Pro inženýry na misi, kterou řídí laboratoř aplikované fyziky Univerzity Johnse Hopkinse, znamenal dopad v 19:14 SEČ konec jejich práce. Kosmická loď, která pracovala autonomně během posledních čtyř hodin své existence, úspěšně dosáhla svého cíle, 560 stop širokého asteroidu zvaného Demorphos.

To je ještě působivější, protože kamera DART poprvé zahlédla Dimorphos jen něco málo přes hodinu před jejich příjezdem. Demorphos obíhá kolem většího asteroidu Didymus a i tehdy se menší asteroid ztratil v záři většího tělesa. Pak navigační systém DART posunul pohled na menší asteroid.

Až pět minut před srážkou mohli zasáhnout kontroloři mise, kdyby se něco pokazilo. Poté byli také stejně velkými diváky jako kdokoli, kdo sledoval, jak se proud Dimorphos zvětšuje a zvětšuje.

Obrazovku zaplnil snímek povrchu asteroidu posetého kameny. Pak se objevil další částečný obraz, ale DART zasáhl Dimorphos, než je úplně přivedl zpět.

Pro vědce asteroidů jejich práce teprve začíná.

Podle NASA a manažerů mise bylo na Didymos a Demorphos namířeno asi 40 dalekohledů na Zemi. Stejně tak Hubbleův a James Webbův vesmírný dalekohled stejně jako kamera na Lucy, další kosmické lodi NASA. LICIACube, kosmická loď velikosti krabice od bot postavená Italskou kosmickou agenturou, sleduje DART, aby pořídila snímky kolize a oblaku trosek. Jeho dráha byla odkloněna na stranu, aby se také nesrazila s asteroidem.

řekla Christina Thomasová, profesorka astronomie a planetárních věd na Northern Arizona University a vedoucí pracovní skupiny pro pozorování mise. „Bude to tak úžasná a vzrušující událost, která se jednou za život stane, že do ní hodíme všechno, co máme.“

V nadcházejících dnech a týdnech budou Dr. Thomas a další astronomové zkoumat data a snímky, aby zjistili, co DART udělal s Dimorphosem. Primárním měřením by bylo, jak moc Demorphos, který obíhal Didymus každých 11 hodin 55 minut, zrychloval. To by odráželo, jakou hybnost kosmická loď poskytla asteroidu a přiblížila jej k Didymosu. Očekává se, že změna bude asi 1 procento, tedy asi sedm minut.