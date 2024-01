Dospívající z Oklahomy konečně porazil nepřekonatelnou hru: Tetris

CNN





Vypadá to, že 13letý mladík z Oklahomy konečně udělal, co bylo potřeba Nemožné: Porazil Tetris.

Willis Gibson je považován za prvního lidského hráče, který dosáhl úrovně 157 klasické videohry téměř 40 let po jejím vydání.

„Upadnu do bezvědomí, necítím prsty,“ řekl Gibson poté, co jeho výkon způsobil kolaps zápasu. video V úterý to bylo zveřejněno na YouTube.

„Když jsem začal hrát tuto hru, nikdy jsem nečekal, že hru spadnu nebo porazím,“ napsal Gibson v popisu videa.

Gibsonovo 38minutové virální video ze hry zveřejněné pod jeho jménem „Blue Scuti“ je nejnovějším bodem nostalgie po této návykové a trvalé hře. Vytvořil sovětský inženýr V roce 1984 byla vydána na Nintendo Entertainment System.

K dnešnímu dni bylo vydáno více než 200 oficiálních verzí Tetris na nejméně 70 systémech Světový rekord Podle Guinessovy knihy rekordů. Mobilní verze od Electronic Arts, vyvinutá v roce 2006, se prodala 100 milionůkrát, což z ní dělá třetí nejprodávanější videohru všech dob. Zpráva společnosti Hewlett-Packard minulý rok.

Z aGameScout/YouTube Snímek obrazovky živého vysílání rekordní hry Tetris Willise Gibsona

Sám tvůrce řekl, že se po vytvoření hry stal okamžitě závislým.

„Nemohl jsem se zastavit v hraní té původní verze, protože bylo velmi návykové dávat tvary dohromady,“ řekl Alexej Pajitnov CNN v roce 2019.

Po svém vytvoření se Tetris rychle stal populárním a měl takovou výdrž, že zůstal tak silný, že příběh o jeho původu v době studené války se stal skutečným příběhem. film Pro Apple TV+ v březnu.

„Spojilo se s námi v téměř primitivním stavu,“ řekl Victor Lucas, herní expert stojící za televizním seriálem Electric Playground. „Přesahuje to videohry, upřímně řečeno, jako dáma nebo šachy. Je to jen jeden z těch obřích herních zážitků, které může jakákoli lidská bytost okamžitě pochopit a navždy strávit.“

Hra je jednoduchá: manipulujte s padajícími bloky různých tvarů a spojujte je dohromady, abyste vytvořili pevné řady. Jak se úroveň zvyšuje, bloky padají rychleji.

Zatímco jiné dnešní videohry nabízejí dějové linie, stovky postav, vizuální prvky jako v kině a dokonce… Živé koncerty Travise ScottaNěkteří odborníci tvrdí, že jednoduchost Tetris je to, co jej udržuje populární po celá desetiletí.

I když Tetris zůstal po celou dobu stejný V průběhu desetiletí se způsob, jakým se hraje, vyvíjel. Až do roku 2011 se hráči domnívali, že úroveň 29 byla nejvyšší možná úroveň, protože tato úroveň měla ve hře nejvyšší rychlost.

„Je to tak dobře navržené a oslovuje tolik generací hráčů, že lidé doslova objevují nové úspěchy, kterých je třeba dosáhnout, skóre, které je třeba překonat, a výzvy, které je třeba překonat,“ řekl CNN expert na videohry a konzultant Scott Steinberg. „Neustále představuje řadu nových výzev, se kterými se i profesoři obtížně vyrovnávají.“

Síla výdrže Tetrisu vychází z jednoduchosti hry a její obtížnosti.

Jakmile byla prolomena bariéra 29. úrovně, hráči se začali dostávat na vyšší a vyšší úrovně v turnajích, jako je klasický Tetris World Championship s využitím technik jako „hyper-tapping“ a „rolling“.

Gibson skončil třetí na mistrovství světa v roce 2023. Zatímco Gibson je rekordní lidský hráč, hra Tetris s umělou inteligencí dosáhla v roce 2021 úrovně 236 manipulací s parametry hry.

Scott Steinberg řekl CNN: „Pozadí.“ „Někdy jednodušší je lepší a ty nejlepší hry obstojí ve zkoušce času.“