Démoni rádi přidají Balese poté, co je Goudreau minul

NEWARK, NJ – Zatímco byl potěšen podpisem dvojnásobného šampiona Stanley Cupu Ondřeje Palata do volné agentury, generální manažer Devils Tom Fitzgerald nakrátko pocítil lákadlo superstar Johnnyho Goudreaua, který se vrátil do New Jersey.

Zatímco byl smutný z odchodu z Tampy, Balát řekl, že jeho příchod do New Jersey, které se od roku 2018 nedostalo do posezónní sezóny, mu připomíná jeho začátky v Lightning. Byl to mladý tým, který se v žebříčku propadal zpět s velkým talentem. Vyvinuli se v tým, který vyhrál Stanley Cup v letech 2020 a 21 a v minulé sezóně šel do finále, než prohrál s Coloradem v šesti zápasech.