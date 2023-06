Polsko slibuje, že se nepodřídí imigračním pravidlům EU, a hrozí, že bude vetovat jakýkoli plán přesunu uprchlíků | Tchajwanské zprávy

BRUSEL (AP) – Polský premiér ve čtvrtek trval na tom, že jeho země nebude muset přijmout pravidla Evropské unie o přistěhovalectví, a slíbil, že bude vetovat jakýkoli plán, který by mohl přinutit země přijímat uprchlíky.

Útok na Evropu probíhá. Evropské hranice nejsou bezpečné. „Bezpečnost lidí na našem kontinentu je v sázce,“ uvedl ve videu premiér Mateusz Morawiecki. Řekl, že na bruselském summitu lídrům EU navrhne „plán pro bezpečné hranice“.

Začátkem tohoto měsíce země Evropské unie pokročily v reformě azylového práva a dosáhly dohody o plánu sdílet odpovědnost za migranty vstupující do Evropy bez povolení. Tato otázka je u kořene jedné z nejdelších politických krizí v bloku.

Dohoda vyvážila povinnost zemí, do kterých přijíždí většina migrantů zpracovávat a ubytovat jejich žádosti, s požadavkem ostatních členů na poskytnutí podpory, ať už finanční nebo prostřednictvím přijímání uprchlíků. Země, které odmítají přijímat migranty, mohou místo toho zaplatit 20 000 eur (21 400 USD) na osobu.

Dohoda byla uzavřena většinou oprávněných hlasů zhruba dvou třetin odevzdaných hlasů. Proti hlasovaly pouze Polsko a Maďarsko. Jejich cílem na summitu je zpochybnit právní platnost tohoto rozhodnutí.

Morawiecki řekl, že jeho plán je jasný – „ne“ nucenému přesídlování migrantů, „ne“ porušování veta jednotlivými státy a „ne“ porušování principu svobody, principu rozhodování samotnými státy. , „Ne“ sankcím uvaleným Bruselem na země.

Polsko a Maďarsko spolu s Českou republikou odmítly přijmout migrační kvóty narychlo zavedené Evropskou unií v roce 2015 a do Evropy se dostalo více než milion lidí, většinou Syřanů prchajících před konfliktem. Nejvyšší soud Evropské unie v roce 2020 rozhodl, že nerespektovaly unijní zákony.

Počet lidí, kteří se snaží vstoupit do Evropské unie bez povolení, přibývá. Agentura pro pohraniční a pobřežní stráž Frontex uvedla, že od ledna do května bylo učiněno více než 50 300 pokusů. Je to více než dvojnásobek za stejné období loňského roku a nejvíce od roku 2017. Počet přistěhovalců do Evropy však převyšuje počet přistěhovalců v Turecku, Libanonu nebo Jordánsku.

Zdá se, že je nepravděpodobné, že Maďarsko a Polsko uspějí ve své snaze zvrátit pravidla, ale jejich protiimigrační postoj – podporovaný dalšími členy, jako je Rakousko nebo Slovensko – pomohl zajistit, že se politiky EU soustředí na odvrácení lidí a rychlou deportaci těch, kteří nejsou. vhodný. zůstat.

Švédský premiér Ulf Kristersson, jehož země v současné době předsedá EU, uvedl, že vstup by měl být povolen pouze osobám s právem pobytu.

„Nemůžeme pokračovat v situaci, kdy lidé bez povolení prostě cestují po Evropě a do zemí a žijí v nepřijatelných podmínkách. To je nyní v Evropě jeden ze sbližujících se názorů. Musíme s tím prostě něco udělat,“ řekl novinářům.

Vůdci řeknou, že „zůstanou odhodláni porušovat obchodní model převaděčských a pašeráckých sítí… řešit základní příčiny nelegální migrace s cílem lépe řešit migrační toky,“ uvádí se v návrhu jejich prohlášení na summitu, které viděla The Associated. Lis.

Evropský parlament však ještě neratifikoval jednostrannou dohodu, proti níž se Maďarsko a Polsko postavily – a jejíž uzavření trvalo mnoho let. Zákonodárci trvají na tom, že země musí přijmout povinné kvóty pro uprchlíky a že tento postoj by plán zhatil, pokud neustoupí.

Hlásil jsem Geru z Varšavy.

Sledujte globální pokrytí migrace AP na https://apnews.com/hub/migration