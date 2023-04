Ve večerním utkání vstřelila kapitánka týmu Marie-Philip Poulinová svůj 100. a 101. gól za Kanadu při výhře 5:1 nad Českem, čímž se Kanaďanky udržely na stejné úrovni s Američany. Finsko postoupilo ve skupině B 2:0, když porazilo Německo 3:0.

Murphy sebral míč z prvního vítězství Abe Rockyho, proklouzl přes dva obránce a prostřelil brankáře Saskii Maurerové.

„Zejména v ranním zápase jsme odpověděli na bzučák hned. Bylo zřejmé, že jsme připraveni hrát,“ řekl hlavní trenér USA John Wroblewski. „Naše pozornost k detailům a respekt ke hře jsem považoval za prvotřídní.“ Byl to zábavný zápas být za lavičkou a myslím, že jsme se dnes zlepšili.“

Carolyn Harvey vstřelila za USA dva góly, Rocky dal gól a tři asistence, Murphy přidal dvě asistence a Kayla Barnes zaznamenala gól a dvě asistence. Skórovali Rebecca Gilmour, Gabriel Hughes, Hana Belka a Amanda Kessel a Nicole Hensley měla 12 zákroků.

Američané zahájili středu výhrou 7:1 nad Japonskem. V neděli se střetnou s Českou republikou.

Závěrečný projev Hensley pokazila Rachel Enzlerová v polovině třetí třetiny. Maurer zastavil 45 střel pro Švýcarsko, ve středu prohrál s Kanadou 4:0.

Za Kanadu v noci zabodoval Bolin ve velkém stylu, když zakončil rychlý 2 na 1 s Blayrem Turnbullem, když v 8:03 první třetiny došlápl za Blancu Skudovou.

32letá superstar, která hrála ve svém 171. zápase kariéry za Kanadu, se připojuje k Hayley Wickenheiserové, Gině Heffordové a Danielle Guyettové v klubu Century.

„Je to zvláštní, jistě, a je to opravdu čest,“ řekl Bolin. „Ale jsme daleko od našeho cíle… Na konci dne je to o týmu.“





Turnbull, Renata Fast a Laura Stacy skórovaly za Kanadu a Anne-Rene Despensová předvedla 14 zákroků. Za Českou republiku skórovala Natalie Melniková.

Při výhře Finska předvedla Anni Kisala 16 zákroků a skórovala na Emilia Vessa, Vivi Vaeneca a Rosa Lindstedt. Johanna Mayová zastavila 40 střel pro Německo.

