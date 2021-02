Šíření COVID-19 nyní pomáhá budovat stádovou imunitu

S celonárodním poklesem počtu případů koronavirů a nárůstem očkování v celkové výši 1,7 milionu Američanů denně narůstají odborníci ve zdravotnictví na nový tón jejich epidemiologických hodnocení: optimismus.

„Možná se mýlím, ale nemyslím si, že se dočkáme čtvrtého velkého boomu,“ řekl Dr. Paul Offitt, odborník na vakcíny v dětské nemocnici ve Filadelfii. „Myslím, že jsme viděli to nejhorší.“

Mnoho epidemiologů a dalších vědců, i když stále opatrných, tvrdí, že stále více doufají, že zbytek roku 2021 nevrátí loňskou noční můru.

Pravděpodobně pomůže příchod jara Prudký pokles počtu případů koronavirové infekce pokračujeProtože teplejší počasí umožňuje lidem trávit více času venku a vytváří méně příznivé prostředí pro virus, říkají odborníci.

Ale největším faktorem je paradoxně něco, co národ strávil minulý rok snahou zabránit.

Zatímco 12% Američanů dostalo alespoň jednu dávku vakcíny COVID-19, podle odhadů společnosti Offit již dostalo koronavirus mnohem více lidí – přibližně 35% populace země. Studie zjistily, že lidé, kteří virus COVID-19 přežijí, mají imunitu několik měsíců, i když pravděpodobně vydrží déle.

Dr. George Rutherford, epidemiolog na Kalifornské univerzitě v San Francisku, uvedl, že jedním z důvodů rychlého poklesu případů v Kalifornii „je přirozeně získaná imunita, většinou v jižní Kalifornii“. Odhaduje se, že 50% obyvatel Los Angeles County se nakazilo virem v určitém okamžiku.

Rutherford nedávno řekl: „Skutečně mluvíme o něčem, co začíná vypadat jako imunita stáda – i když tato skutečná imunita stáda bude daleko do budoucnosti.“

Imunita stáda je dosažena, když má tolik lidí imunitu, že virus není schopen najít nové hostitele a přestane se šířit, čímž chrání celou komunitu. Vědci se domnívají, že v případě koronaviru by prahová hodnota mohla dosáhnout 90%. Odborníci tvrdí, že USA tuto hranici nedosáhly, ale každý její krok zpomaluje přenos infekce.

Účinky by mohly být větší v místech, která vydržela nejhorší nárůst COVID-19, včetně Los Angeles. Po děsivé podzimní a zimní vlně, která zabila více než 12 000 lidí, se podle výzkumníků z University of Southern California odhaduje, že 33% až 55% populace kraje již dostalo koronavirus.

Roger Lewis, ředitel přihlášky do nemocnice COVID-19, uvedl, že tyto předchozí infekce brzdily přenos koronaviru tak drasticky, že změnily současný průběh propuknutí v okrese Los Angeles, kde se nové denní případy po dobu pěti týdnů snižovaly. Za ministerstvo zdravotnických služeb v okrese Los Angeles.

“Pokud byste měli stejné chování a typ cirkulujícího viru, jaký máme nyní, ale byli jsme na začátku epidemie a nikdo ještě nebyl imunní … byli bychom uprostřed neustálého nárůstu,” řekl. „Skutečnost, že případy v současné době spíše klesají, než rostou, je způsobena tím, že téměř třetina všech v okrese Los Angeles je imunní vůči COVID.“

Odborníci však varují, že bitva ještě není vyhraná.

Nové varianty koronaviru by mohly tato očekávání podkopat Prokázat větší odolnost vůči stávajícím vakcínám Nebo nalezením způsobu, jak snadněji zveřejňovat příspěvky. Odborníci tvrdí, že díky posunům v chování může být tato dobrá zpráva diskutabilní, protože to platí pouze v případě, že se lidé budou držet preventivních opatření, která doposud přijali.

„Nechci zde představovat falešný pocit uklidnění,“ řekl vedoucí vědecký pracovník okresu Los Angeles Dr. Paul Simon, který naznačil, že 60% Angelenos bude stále ohroženo, i když už jich byla více než třetina infikován virem. Koronavirus. „Pokud nejsou očkováni, zůstávají náchylní k infekci. Myslím, že musíme být stále ostražití.“

Celonárodní případy koronavirů klesly na úroveň, která se podle federálních úředníků neobjevila od konce října. V Kalifornii bylo téměř 7 000 lidí pozitivně testováno na koronavirus denně, ve srovnání s 45 000 na vrcholu zimní vlny státu.

V okrese Los Angeles úředníci v současné době odhadují hodnotu R – což je míra počtu lidí nakažených virem – na přibližně 0,8. Cokoli menší než 1 znamená, že se ohnisko zmenšuje, a cokoli vyšší než 1 znamená, že roste.

Pokud mnoho lidí v kraji ještě nebylo imunních, řekl Lewis, hodnota R by byla asi o třetinu vyšší, nebo jen něco málo přes 1. I tento mírný nárůst má závažné důsledky pro virus, který je náchylný k exponenciálnímu šíření.

„Skutečnost, že virus má dvě třetiny počtu lidí, kteří do něj mohou skočit jen tak, jako tomu bylo dříve, ho zpomaluje,“ řekl Lewis.

Od začátku pandemie bylo téměř 30 milionů Američanů pozitivně testováno na koronavirus, ale skutečný počet lidí, kteří se nakazili virem, je pravděpodobně třikrát nebo čtyřikrát vyšší kvůli nízké úrovni testů a skutečnosti, že mnoho infikovaných lidí nikdy nevykazuje příznaky. Odborníci říkají.

Vysoký počet obětí má vysokou cenu. Počet obětí v zemi se blíží 500 000, což je mnohem více než kterákoli země na světě, a mnoho dalších přežilo, ale nadále trpí přetrvávajícími následky svých nemocí, z nichž některé jsou závažné. Odborníci tvrdí, že umožnění rychlého šíření COVID-19 k dosažení stádové imunity, jak někteří propagovali na počátku pandemie, by vedlo k více úmrtím a chronickým zdravotním problémům.

Simon z okresu Los Angeles uvedl, že stále není jasné, jaká je prahová hodnota imunity vůči stádu u tohoto viru, protože někteří vědci odhadují, že imunitu vůči stádu lze dosáhnout, když je 50% lidí imunních, zatímco jiní věří, že se prahová hodnota blíží 90%. Řekl, že nerovnoměrné geografické rozložení infekce může způsobit, že některé kapsy provincie budou zranitelnější než jiné.

Simon v páteční tiskové zprávě uvedl: „Zatím přesně nevíme, jaká úroveň očkování a ochrany je nutná k získání imunity stáda v celé provincii.“ „Jelikož vidíme dramatický pokles počtu nových případů – myslím, že je to nejlepší důkaz našeho přístupu k imunitě stáda, zvláště pokud ji vidíme v celém kraji.“

Největší překážkou ukončení epidemie je šíření variant koronaviru,

Zvláště pokud je přenosnější nebo méně náchylný k očkování. Například varianta B.1.1.7, která se objevila ve Velké Británii, je o 50% nakažlivější než její předchůdci a může vést k propuknutí v místech, kde velká část lidí zůstává náchylná k chorobám.

Dr. Peter Hotez, děkan Národní školy tropické medicíny na Baylor College of Medicine, uvedl, že věří, že cestování za přáteli a rodinou bude do srpna normální a bezpečné. Ale kvůli proměnným byli lidé varováni, aby si „dávali pozor na březnové myšlenky“.

„Myslím, že se jedná o největší krizi, které právě teď čelíme v pandemii COVID-19,“ uvedl v nedávném rozhovoru. Rozhovor s American Medical Assn. „Jak špatný byl rok 2020, nyní se díváme na verzi 2.0 této pandemie variant.“

Jiné jsou optimističtější. Offit uvedl, že by byl znepokojen, kdyby byli lidé, kteří již dostali COVID-19 nebo kteří byli očkováni, hospitalizováni kvůli infekci způsobené novou variantou.

Řekl: „Tato hranice nebyla překročena.“ „Chcete jen zabránit lidem v nemocnici a zdá se, že imunita vyplývající z nemoci nebo vakcíny dosud nepřežila žádná varianta.“

Na sympoziu COVID pro lékařskou fakultu na Kalifornské univerzitě v San Francisku minulý týden Dr. Monica Gandhi, specialistka na infekční onemocnění, řekla jednoduše: „Snažte se nedělat si starosti s proměnnými.“

Offit řekl, že stále doufá, že cesta národa proběhne v létě a jak bude očkováno více lidí. „Trochu mě znepokojuje, když se dostanete do září, pak se zase ochladí a může se objevit změna,“ řekl Ofit, „lidé přestávají nosit masky a fyzicky se distancují.“

Dr. Rochelle Wallinski, ředitelka Centra pro kontrolu a prevenci nemocí v USA, varovala před pohledem na sestupné trendy jako důvod k zbavení se masky a dalších bezpečnostních opatření.

V rozhovoru pro Journal of the American Medical Assn. Wallinski uvedla, že doufá v to nejlepší, ale zároveň varovala před nejhorším scénářem – že lidé přestanou nosit masky a fyzicky se distancují příliš brzy a že mnozí předčasně oznámí, že jsou “ spokojeni s pandemií a nebudou očkováni .

„Jak to bude fungovat, bude záležet na 330 milionech lidí,“ řekl Wallinski. „Protože jsem opravdu optimistický ohledně toho, co se může stát v březnu a dubnu, opravdu vím, že by se to mohlo zhoršit – velmi rychle. A viděli jsme to v listopadu. Viděli jsme to v prosinci. Viděli jsme, co se může stát.“

Dr. Annabelle de Saint-Maurice, pediatrická specialistka na infekční onemocnění na Kalifornské univerzitě, uvedla, že sympatizovala s úředníky, kteří se pokoušejí kráčet po jemné hranici mezi zachováním morálky a neděláním lidí tak optimistickými, aby postupovali opatrně.

Zvláště v Los Angeles se počet dramaticky zlepšil, řekla, ale zůstala téměř tak vysoká jako během fatální letní vlny.

Řekla: „To je důvod k oslavám a chcete, aby lidé oslavovali, ale chcete, aby to fyzicky udělali s maskou.“