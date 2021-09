„Osvětimská zpráva“ – Ignorovat je opakování [MOVIE REVIEW]

Úvodem je slavný citát Santayany: „Kdo se nepoučí z historie, je odsouzen ji zopakovat,“ vypráví režisér Peter Bibjack příběh o hrůze a statečnosti, který je nyní až příliš známý. Skupina vězňů, která byla zřízena v dubnu 1944 v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau v Polsku poblíž hranic s Československem (nyní rozdělena na Českou republiku a Slovensko), vedla písemné záznamy o úmrtí v táboře. Dva slovenští židovští vězni, Valer a Freddy, se rozhodli pro odvážný plán – útěk z tábora a vložili „Osvětimskou zprávu“ do rukou spojenců. Samotný plán je velmi odvážný a je prováděn pod nosem německých strážců za pomoci spoluvězňů a za cenu jejich životů.

Příběh je dobrý a vyprávění jakéhokoli dobrodružství po útěku by zkazilo nejlepší aspekty vyprávění. Když říkám „lepší“, je to proto, že až na posledních deset minut filmu Bebjak a jeho kolegové spisovatelé Tomás Bombik a Jozef Paštéka pracují podle knihy Alfréda Wetzlera. Útěk z pekla, vytvořil celkem obyčejný příběh. Je zajímavé, že zploštění vyprávění není v samotném psaní, ale v prezentaci. Ve všech filmech o holocaustu a zajateckých táborech z druhé světové války, které jsem viděl, a věřte, že jich bylo docela dost, to je poprvé, co jsem zažil tábor, kde vše vypadá tak čistě a spořádaně. Nacističtí důstojníci se zdají být relativně klidní, i když je vězeň ubit k smrti. Snahou oddělení líčení a módy, aby tito relativně zdraví muži vypadali vyhublí a křehcí, bylo dát oční linky pod oči a na tváře a nějaké praskliny v pruhované vězeňské uniformě. Je to zajatecký tábor, jak by ho vylíčil Hollywood, kdyby se obávali, že někoho skutečně urazí. A to je nefér, protože právě Hollywood produkoval „Stalag 17“ a „Schindlerův seznam“ s upřenýma očima. I když se naši neohrožení hrdinové plazí bahnem, vypadá bláto přímo ze sklenic lemujících podlahu našeho studia. Úhly kamery, když si uprchlíci razí cestu lesem, jsou záměrně, stylisticky a uměle nakloněny, aby se pokusily simulovat chaotický běh, než aby vypadaly jako falešné.

Bebjak však dokáže tento poněkud zasloužený román vytáhnout z lázní, když se Freddy a Valier konečně setkají s někým, o kom si myslí, že bude poslouchat. A právě těch posledních asi 10 minut se vyplatí běh umělým kalem.

„Osvětimská zpráva“ vychází ze skutečného příběhu Alfreda Wetzlera (Útěk z pekla) a Walter Rosenberg (také známý jako Rudolf Verba). Režisér byl k natočení tohoto filmu veden kvůli návratu k pravicovému nacionalismu ve své zemi, na Slovensku a ve velké části Evropy. Ukončení filmu současnými projevy, které přejímají protimenšinovou a antisemitskou rétoriku a ozvěnu nacistické rétoriky, je vhodnou interpunkcí pro úvodní citát.

Ve slovenštině s anglickými titulky.

