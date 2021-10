Miguel Angel Jiménez a Alex Seca remizovali 2 dny v šampionátu SAS

Curry, NC-Miguel Angel Jimenez skončil sedmý na pátém místě ve skupině 4 do 68 let, aby získal podíl na sobotním vedení druhého kola s Alexem Cejkou na šampionech SAS PGA Tour Champions.

“Zasáhl jsem krásný roubený les, asi 3 metry nebo méně,” řekl Jimenez o orlu. “Celý den jsem opravdu dobře střílel a hrál opravdu dobře … myslím, že celý den hrál velmi dobře. Čtyři za těchto podmínek si myslím, že jsem hrál velmi dobře.”

Cejka zastřelil 67 během 90minutového odpoledního odpoledního útočníka pro Jimenezovu hru 9 do 135 let v Prestonwood Country Clubu.

Bernhard Langer (66) byl velkým hitem se Scottem Dunlapem (68) a lídrem prvního kola Scottem Barrellem (71). 64letý Langer, vítěz šampionátu v letech 2012 a 2018, vede bodovací závod Poháru Charlese Schwaba.

Kompletní výsledky pole z turnaje SAS

„Celou dobu jsem hrál opravdu dobře,“ řekl Langer. “Včera jsem hrál opravdu dobře a nic jsem nedělal. Dnes jsem téměř hrál dobře a udělal pár kopů, a to byl rozdíl.”

Sedmapadesátiletý Jimenez ze Španělska má na kontě 10 vítězství na turnaji Over-50 Tour.

Udělám, co bude v mých silách, dobře zasáhnu, uvidíme v neděli. Kluci tam – Cejka hraje také velmi dobře, Langer hraje dobře. Silné pole, “řekl Jiménez.

Cejka vyhrál hlavní regionovou tradici a major PGA v květnu za svůj první seniorský titul. Padesátiletý Němec původem z Čech získal v roce 2015 v Portoriku svůj jediný titul PGA Tour.

„Hrála jsi opravdu dobře,“ řekla Sigka. „Venku to bylo těžké. Trochu foukalo, ale měl jsem spoustu dobrých střel … Jedna nebo dvě další mohly být lepší, ale já to beru tam, kde jsem teď, ve vztahu k tomu, co jsme měli naposledy. tři díry se zpožděním deště. “Takže jsem spokojený s tím, kde jsem teď. Těším se na zítřek.”

Lee Janzin (70), pondělní finalista Thongchai Jade (71) a Harrison Frazer (69) měli méně než 7 let. Jim Forek (69) a Padraig Harrington (67) obsadili skupinu B-6.

Nejlepší 72 hráčů na seznamu peněz po skončení základní části postoupí do play -off. Tento týden je k dispozici také pole pro play -off s divokými kartami pro hráče mimo 72 nejlepších 10 hráčů.

Držitel titulu Ernie Els byl na úrovni po 73.