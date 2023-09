Jamais Vu: Když se známé změní na děsivě nové

souhrn: Opakování v mozku dává vzniknout dvěma zvláštním jevům: déjà vu a jeho méně známému protějšku jamais vu. Díky tomu se známé zážitky zdají nové a děsivě znepokojivé.

Nedávný výzkum, který získal Ig Nobelovu cenu, to zkoumal tak, že účastníci psali slova opakovaně, přičemž mnoho z nich se po pouhých 33 opakováních dusilo. Tato studie poskytuje vhled do kognitivní flexibility a poskytuje potenciální vazby na stavy, jako je OCD.

Klíčová fakta:

Jamais vu je pocit, kdy nám známé situace najednou připadají nové nebo neskutečné. V experimentech 70 % účastníků zažilo zmatek poté, co opakovaně zadali slovo asi 33krát. Dřívější výzkum provedený v roce 1907 také zdůraznil tento jev a ukázal „ztrátu asociativní síly“ v opakovaně prezentovaných slovech.

zdroj: Konverzace

Opakování má zvláštní vztah k mysli. Vezměme si například zážitek déjà vu, kdy se mylně domníváme, že jsme v minulosti zažili novou situaci a zanechává ve vás děsivý pocit minulosti. Ale zjistili jsme, že déjà vu je vlastně okno do toho, jak funguje náš paměťový systém.

Náš výzkum zjistil, že k tomuto jevu dochází, když část mozku, která detekuje známost, není synchronizována s realitou. Déjà vu je signál, který vás na tuto podivnost upozorňuje: je to tak trochu… „Fact checking“ paměťového systému.

Ale opakování může udělat něco ještě podivnějšího a neobvyklejšího. Opakem déjà vu je „jamais vu“, kdy se něco, co znáte, jeví jako nereálné nebo nové. V našem Nedávný výzkumkterou má Právě získal Ig Nobelovu cenu za literaturuzkoumali jsme mechanismus za tímto jevem.

Jamais vu může zahrnovat pohled na známou tvář a Připadá mi to najednou neobvyklé nebo neznámé. Hudebníci mají tento problém dočasně, protože se ztrácejí ve velmi známém hudebním díle. Možná jste šli na známé místo a ztratili jste orientaci nebo jste to viděli „čerstvýma očima“.

Je to zkušenost, že Je ještě vzácnější než déjà vu Možná ještě podivnější a znepokojivější. Když lidi požádáte, aby je popsali v dotaznících o svých zkušenostech v každodenním životě, řeknou například: „Při psaní při zkouškách napíšu správně slovo jako ‚chuť k jídlu‘, ale dívám se na to slovo znovu a znovu, protože Mám vteřinku.“ Nápady, které mohou být špatné.

V běžném životě to může být vyprovokováno opakováním nebo zíráním, ale také nemusí. Jeden z nás, Akira, měl zkušenost s řízením na dálnici, což si vyžádalo zastavení na tvrdém rameni, aby se mohl seznámit s pedály a volantem a „resetovat“. Naštěstí je ve volné přírodě vzácný.

Jednoduché nastavení

O Jamais Fu toho moc nevíme. Ale hádali jsme, že to bude velmi snadné vyvolat v laboratoři. Pokud někoho požádáte, aby něco opakoval znovu a znovu, často zjistí, že to ztrácí smysl a je to matoucí.

To byl základní návrh našich experimentů na Jamais Fu. V prvním experimentu 94 vysokoškoláků trávilo čas opakovaným psaním stejného slova. Udělali to pomocí dvanácti různých slov, která sahala od běžných slov, jako jsou „dveře“, až po méně běžná slova, jako je „křídlo“.

Požádali jsme účastníky, aby slovo co nejrychleji zkopírovali, ale řekli jsme jim, že mohou přestat, a dali jsme jim několik důvodů, proč by mohli přestat, včetně toho, že se cítí divně, že se nudí nebo si poraní ruce. Nejběžnější volbou bylo zastavení, protože věci začaly být divné, přičemž asi 70 % se zastavilo alespoň jednou kvůli pocitu něčeho, co jsme definovali jako „jamais vu“. To se obvykle stane asi po 1 minutě (33 opakování) – obvykle u známých slov.

Ve druhém experimentu jsme použili pouze slovo „the“ a věřili jsme, že je to nejběžnější. Tentokrát 55 % lidí přestalo psát z důvodů odpovídajících naší definici jamais vu (ale po 27 opakováních).

Lidé popsali své zkušenosti v rozsahu od „ztrácejí význam, čím více se na ně díváte“ až po „zdá se, že ztrácejí kontrolu nad rukou“ a naše oblíbené „není to správné, skoro mám pocit, že to ve skutečnosti není slovo ale někdo je klamán.“ přemýšlím o tom.

Napsání a vydání této vědecké práce nám trvalo asi 15 let. V roce 2003 jsme jednali na základě předtuchy, že se lidé budou cítit divně, když opakovaně píšou slovo. Jeden z nás, Chris, si všiml, že řádky, které byl na střední škole za trest opakovaně žádán, v něm vyvolaly zvláštní pocit – jako by nebyly skutečné.

Trvalo to 15 let, protože jsme nebyli tak chytří, jak jsme si mysleli. Nebylo to tak moderní, jak jsme si mysleli, že bude. V roce 1907 jedna z anonymních zakladatelů psychologie, Margaret Floy Washburnzveřejněno zkušenost S jedním z jejích studentů, který projevil „ztrátu asociativní síly“ ve slovech, na která se tři minuty dívalo. Slova se postupem času stávala podivnými, ztrácela význam a roztříštila se.

Znovu jsme vynalezli kolo. Tyto metody a introspektivní zkoumání upadly v psychologii do nemilosti.

Hlubší poznatky

Naším jedinečným přínosem je myšlenka, že proměny a ztrátu smyslu v opakování provází určitý pocit – jamais fou. Jamais vu je pro vás signálem, že se něco stalo příliš spontánním, příliš plynulým, příliš se opakujícím. Pomáhá nám „vymanit se“ z našeho současného zpracování a pocit neskutečnosti je vlastně kontrola reality.

Dává smysl, že by se to mělo stát. Naše kognitivní systémy musí zůstat flexibilní, což nám umožní nasměrovat naši pozornost, kamkoli ji potřebujeme, než abychom se příliš dlouho ztráceli v opakujících se úkolech.

Teprve začínáme chápat jamais vu. Hlavním vědeckým vysvětlením je „saturace“ – přetížení reprezentace, dokud se nestane bezvýznamnou. Související nápady zahrnují „Účinek slovního posunu“ Opakované opakování slova aktivuje takzvané sousedy, takže začnete znovu a znovu slyšet slovo „tres“, ale pak posluchači hlásí, že slyší slovo „šaty“, „stres“ nebo „květinářství“.

Zdá se, že souvisí i s výzkumem obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD), která Podíval jsem se na efekt Nutkavé zírání na předměty, jako jsou hořící plynové kroužky. Stejně jako opakované psaní jsou efekty zvláštní a znamenají, že realita začíná unikat, ale může nám to pomoci pochopit a léčit OCD. Pokud opakovaná kontrola zavřených dveří dělá úkol bezvýznamným, znamená to, že je obtížné zjistit, zda jsou dveře zavřené, a tak začíná začarovaný kruh.

Nakonec jsme rádi, že jsme získali IG Nobelovu cenu za literaturu. Vítězové těchto cen přispívají vědeckými pracemi, které „vás donutí se smát a pak přemýšlet“. Doufáme, že naše práce na jamais vu bude v blízké budoucnosti inspirovat k dalšímu výzkumu a lepším náhledům.

O novinkách jamais vu a neurovědním výzkumu

autor: Christopher Mullen A Akira O’Connor

sdělení: Christopher Mullan a Akira O’Connor – Rozhovor

obrázek: Obrázek připsán Neuroscience News