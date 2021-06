Toyota Yaris Cross nehraje na SUV. Už jsme si sedli a známe české trofeje

Toyota Yaris Cross rozšiřuje nabídku japonských SUV. Rozměrově řečeno však trochu postoupí k C-HR zavinovacímu crossoveru. Tyto dva modely však nebudou zaměřeny na zákazníka, protože každý se na svůj sektor dívá z trochu jiného úhlu pohledu. Zatímco C-HR je spíše městský styl, Yaris Cross je praktickou volbou, která vás nenechá zastrašit terénem, ​​pro který má správné vybavení.

Není to jen asistent pro sjezd z kopce, jízdní režimy v terénu a ve srovnání s Yarisem je světlá výška o tři centimetry vyšší. Yaris Cross má také systém pohonu všech kol AWD-i, což je elektrický pohon zadní nápravy, který je v případě potřeby připojen. Při rozjezdu může mimo jiné přidat více točivého momentu na zadní kola, aby se zabránilo kolísání vozu. Za normálních okolností se však chová jako obyčejná vlajková loď.

U dostupných systémů je kladen větší důraz na Hyundai Kona, Suzuki Vitara nebo Dacia Duster. Yaris Cross má stejný rozvor náprav 2 560 mm jako jeho menší bratr, ale díky delším převisům (60 mm vpředu a 180 mm vzadu) je celkově větší a dosahuje 20 mm. Pokud zvolíte pohon všech kol, budete mít vzadu víceprvkovou nápravu, jinak budete mít torzní tyč.

kouzelník

Cítím s tímto vozem sympatie od jeho zavedení. Stejně jako RAV4 vypadá odolně a nebojí se ani ostřejších hran. Dojmy z fotografií jsou potvrzeny pouze přímo. Auto samo o sobě není zrovna chytré, ale má pěkně vyvážené proporce. Ve srovnání s Yarisem si toho od začátku asi moc nevšimnete a ani sedadlo za volantem není o moc vyšší, což je jen dobré, protože u prototypu je již relativně vysoko.

V přední i zadní části je spousta místa (nechte sklopnou střechu udržet C-HR), ale šířka je samozřejmě horší, protože stále mluvíme o automobilu o velikosti města, takže dva větší lidé si mohou jen otřít ramena. Rezerva kolen na zadních sedadlech může být pro podmínky malého vozu větší. Důležitá je skříň, která má pohon všech kol s podzemní membránou, nejmenší je 77 litrů (320 litrů proti 397 litrům).

Určitě ale oceníte namísto klasického panelu orámovanou mřížku, takže při přemisťování většího předmětu ji možná nebudete muset vzít ani do garáže, ani sklopit na zadních sedadlech. Mimochodem, lze jej naklonit v poměru 40:20:40 (nebo 60:40, v závislosti na zařízení). Nový produkt je potom vybaven funkcí Safety Sense 2.5, takže může pomáhat při brzdění a sledování jízdního pruhu a má tempomat připojený k semaforům stráže.

Pouze tři válce

Základní jednotkou je tříválcový patnáctiválcový dynamický motor vyrobený v Polsku. Má výkon 125 koní a k pohonu předních kol využívá šestistupňovou manuální převodovku nebo převodovku CVT. Pro nejběžnější použití jsou zde k dispozici pouze hybridní a základní SUV. To znamená 435 000 Kč za aktivní vybavení nebo 470 000 Kč za komfortní vybavení spolu s manuálem. Další poplatek za stroj lze zaplatit za vyšší vybavení za 35 000 Kč.

Tříválcový hybridní motor 1,5 s výkonem 115 k (spalovací motor 68 kW a elektromotor 85 kW). Verze s pohonem předních kol stojí s aktivní výbavou 525 000 a končí u verze Premiere poněkud mastných 695 000 Kč. Příplatek za pohon všech kol je 40 000 Kč. Je však k dispozici pouze z komfortního vybavení, takže nebude nižší než 610 000 Kč.

Nejlevnější Hyundai Kona s pohonem všech kol 1,6 T-GDI 1,6 koňského motoru, sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou a inteligentním převodem lze zakoupit za 579 990 Kč. Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet Hybrid s pohonem všech kol AllGrip a manuálním 95 kW začíná od 563 900 Kč s prémiovou výbavou.

Milovníci informací a zábavy si Yaris Cross užijí a také se dobře pobaví. Z výbavy Comfort může být vůz vybaven systémem Smart Connect s 9palcovou obrazovkou (technický balíček) za 35 000 Kč. Bezdrátový, Apple CarPlay a Android Auto, jeho navigační systém dokáže zobrazit pevné radary a má také funkce pro dostupnost parkování nebo ceny pohonných hmot. Poslední dvě pracovní místa na našem území však stále fungují v omezeném režimu.

Poté si do svého telefonu můžete stáhnout aplikaci MyT, pomocí které uvidíte hladinu paliva v nádrži, aktuální přístup, údaje o řízení a další dnes populární funkce. S balíčkem Premium však budete moci upravit nastavení klimatizace a zamknout a odemknout nebo ovládat směrová světla prostřednictvím telefonu. Tento balíček technologických balíčků obdržíte s výše uvedenými informacemi.

Pro výkonnou výbavu je připraven také inteligentní balíček, který zahrnuje nový parkovací asistent Toyota Teammate. Zastaví vás v podélném i příčném směru a poté se odpaří. Zajímavou funkcí je funkce, která si pamatuje místo, když auto načte okolí, a vybere to správné, které je uloženo v databázi. Auto poté samo zastaví, bez ohledu na to, ze kterého směru přichází (musíme to zkusit!)

Yaris Cross si můžete koupit jako základnu pro Leaf 16 s motorem 1,5 Dynamic Force, manuální převodovkou, pohonem předních kol, manuální klimatizací, senzorem polární záře a 7palcovým informačním a zábavním systémem za 435 000 Kč, nebo jej zasáhnout a vzít si hybrid . Plné vybavení za 755 000 Kč s balíčkem JBL Better Sound.

Přemýšlejte o tom, prozatím se budeme těšit na první kolo, až se dozvíme více. První kusy zde budou na podzim. Na rozdíl od klasických Yarisů nebyl tento model vyráběn v Kolíně nad Rýnem, ale ve Francii.