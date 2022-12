Raketa Falcon 9 společnosti SpaceX úspěšně vynesla satelit Starlink Aktualizováno: 17. prosince 2022 v 16:58 EST



Vítejte všichni. Jmenuji se Jesse Anderson. Jsem ředitel výroby a inženýrství*** zde ve SpaceX a budu vaším hostitelem pro 59. start SpaceX v roce 2022, naše 197. mise ve všech týmech v současné době nesleduje žádné problémy s vozidly nebo kosmickými loděmi, ať už jsou zelené. rozsah startu, když postupujeme vpřed s T nulou 16:32 ET, pokud jej sledujete, víte, že je to náš třetí start za méně než 34 hodin po včerejším vypuštění mise SWAT a SES 03 B. Mpower NASA a se zvednutím za pouhé 4,5 minuty jsme připraveni zatáhnout za řadicí páku a to, co uvidíte jako první, se začnou otevírat upínací ramena pod kapotáží a jakmile se úplně otevřou, pak správce převodovky nebo toto tělo vedle vozu se začnou zatahovat směrem od vozu a na obrazovce můžete vidět, jak jsou ramena svěrek nyní otevřená a jakmile jsou plně otevřena a nastartují Při zatahování jsou ramena klipů Ellos plně otevřená a nyní můžete vidět ucho , jak se zde dá nazvat silná záda se odsunují od vozu, aby se otevřeli. Právě jsme slyšeli *** volat první stupeň zablokování zatížení, které končí prvním stupněm naplnění pohonné hmoty, a druhý stupeň zablokování zatížení skončí na T-2 minutách. Jakmile to uděláte, Falcon 9 bude plně nabitý palivem. Můžete vidět únik kapalného kyslíku. Jakmile se dostane do kontaktu s teplým, vlhkým okolním vzduchem, zkondenzuje vzduch kolem sebe. Proto vidíš ty bílé mraky. Je to skoro jako *** studený šálek kondenzované vody, který se tvoří na konci druhé fáze zatížení kapalným kyslíkem. Falcon Nine je nyní plně naložen milionem liber paliva a kapalného kyslíku. Ano, spouštění odstávek. Posilovač, který vidíte na obrazovce, dnes letí *** rekordně 15. Již dříve podporoval dvě posádky na CRS 21 Transporter, jednu, tři a devět předchozích misí Starlink. Znovupoužitelnost umožňuje SpaceX znovu létat s nejcennějšími částmi rakety, což zase snižuje náklady na cestu do vesmíru. Start Up a Falcon 9 je nyní v provozu. Vozidlo bude naplánováno na přistání na naší bezpilotní lodi. Stačí si přečíst pokyny ještě dnes a uvidíte to na obrazovce a teď už jen čekáme na konečný přechod ze správce spouštění a tam se všemi systémy připravenými k použití. Falcon Nine je připraven k jízdě s užitečným zatížením Starling T -30s, 15s Ton mínus 10 motorů 987654321 při plném výkonu a plavba přes 4 37 go 1000 startů. Ano, Falcon se otřásl úžasnými pohledy, které jsme viděli. Můžete vidět, že Falcon 9 odletěl z Pad 39*** a nesl náš náklad špačků do vesmíru. Přiškrcujeme motory v rámci přípravy na Max Q. Max Q je nadzvukový limit a je to největší konstrukční zatížení, které auto uvidí ve stoupání. roztomilý s Připomíná se, že jsme prošli maX Q. Poté se dějí čtyři události. To MIKO by mělo fázi jedna oddělení SCS a nasazení kapotáže. Miko je hlavní motor vypnutý a tady se rozsvítí všech 9 motorů, které nyní vidíte v první fázi. Ty se uzavřou a pomohou zpomalit jeviště. Příprava na separační fázi. To bude, když se první fáze oddělí od druhé. První stupeň se vrátí na Zemi a přistane na naší bezpilotní lodi. Stačí si dnes přečíst pokyny a druhá etapa bude pokračovat s nastartováním motoru SCS Stage 1 nebo 2, zapálíme tento zadní motor na druhém stupni a krátce poté zveřejníme poloviny kapotáže, takže trať nyní vypadá nominálně a my přijdou v těch několika událostech. Jen *** pár sekund. mluvit. Fázová separace potvrzena. Díky potvrzení oddělení ložisek, jak jste právě viděli, jsme měli v první etapě SCS odpojení Miko, na pravém displeji se rozsvítil zadní motor M a nechali jsme nasadit kapotáže. Dvě poloviny daru jsou zpět na Zemi a my se je dnes snažíme dostat zpět pomocí Dog Recovery Ship. Na levé obrazovce můžete vidět první fázi a vidíte, že síťová žebra první fáze mají síťová žebra první fáze zachycující signál Bermudy. Obě auta pokračují v pojmenovávání stezek a mají velkou popularitu. Obě auta znovu hledají token. První stupeň se vrací zpět na Zemi, zatímco druhý stupeň je stále připojen k nákladu Starlings a vysílá jej na cílovou oběžnou dráhu. Vedle prvního stupně je vstupní pálení. Toto spálení bude na vstupu, protože se znovu zapálí tři z devíti motorů M one D ve voze. To pomáhá zpomalit fázi při jejím opětovném vstupu do zemské atmosféry. Po vstupu do popáleniny bude *** poslední popálenina, která bude přistávací popáleninou v první fázi. Je to jen *** jeden motor, centrální motor E devět, který pomáhá zpomalit etapu tak, jak to bylo před přistáním. Každý z motorů M1D má asi 100 a 90 000 liber tahu na hladině moře, a to je právě dostačující tah na to, aby pomohl zpomalit etapu právě včas pro přistání. Nyní, popálení, které jste zmínil, je méně než dvě minuty do první fáze. Ale když se podíváte na svou pravou obrazovku, máme tam několik skvělých výhledů, skvělý výhled na Zemi v pozadí a slunce v pozadí. Na levé obrazovce je *** pohled na první fázi. Opět se rozvinou lamely mřížky, což pomáhá řídit vůz při návratu do přistávací zóny. Čtyři hypersonická síťová žebra jsou umístěna mezi vnitřním stupněm a horní částí vozidla prvního stupně a tato žebra pomáhají navést vozidlo do přistávací plochy. Můžete tam také vidět několik výbuchů plynného dusíku, které pomáhají kontrolovat situaci v první fázi a my jsme jen asi 30 sekund od spálení vstupu do první fáze, FTS zachránil start značky první fáze. Jak je vidět, motory se na prvním stupni opět zažehly H one N 1 a přestaly pracovat a tím jsou uzavřeny motory, které končí vstupním hořením, včetně vstupního spalování na prvním stupni. Dnes důležité znamení. SpaceX je celkově 197. startem, a jak již bylo zmíněno dříve, je to 15. let tohoto prvního stupně boosteru, který předtím zahájil 14 misí a pokořil nový letový rekord, pro osvědčené boostery, které letí asi 45 sekund do přistávacího spálení, které začíná v první etapa jako připomínka ***. Starlink je satelitní internetová konstelace navržená a vyrobená společností SpaceX, aby poskytovala vysokorychlostní internet s nízkou latencí lidem žijícím v odlehlých venkovských lokalitách po celém světě, který zde spálí za méně než 10 sekund. První stupeň přistání shořel a tam je vidět, že se motor zapálil. Pojďme sledovat, jak se Falcon Nine dotýká pouhým přečtením pokynů. První stupeň přistání je potvrzen a vidíte, že Falcon 9 přistál 15 přistání pro tento booster. Toto je naše letošní 58. přistání rakety 158. orbitální třídy. Také jsme slyšeli hlas volajícího tento psychický jeden blok druhý motor a slyšeli zatracené potvrzení dobré oběžné dráhy. A tam můžete vidět, že jeho impaktor a druhý stupeň nyní nesou 54 satelitů Starling na nízké oběžné dráze Země. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili.