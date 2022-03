Co je BA.2 nebo „Stealth Omicron“? Co byste měli vědět o případech v zámoří vyvolává úzkost – NBC Chicago

Varianta BA.2 se v některých částech USA začíná rozrůstat a má se za to, že stojí za řadou nárůstů COVID v mnoha zemích, takže co to přesně je a co tato změna znamená, protože se omezení stále zmírňují?

Hlavní lékař Chicaga ve čtvrtek řekl, že zůstává nejasné, jaký dopad bude mít alternativa BA.2 na boj města proti COVID, ačkoli je „znepokojen“ tím, co se děje v jiných částech světa.

Zde je to, co zatím víme o BA.2:

Co je BA.2?

BA.2, také známý jako „inkognito omicron“, je vedlejší variantou omikronu.

BA.2 obsahuje několik hlavních mutací, z nichž nejdůležitější se vyskytují v spike proteinu, který váže vnější část viru. Tyto mutace jsou sdíleny s původním omikronem, ale BA.2 také obsahuje další genetické změny, které nebyly pozorovány v počátečním vydání.

Doposud nebyla inzerována jako samostatný typ úzkosti.

„BA.2 je součástí omikronu,“ řekl ve čtvrtek Dr. Isaac Guiny, lékařský ředitel laboratorního dozoru chicagského ministerstva veřejného zdraví. „Omicron je jiný typ úzkosti, takže BA.2 je jiný typ úzkosti. Stejně jako BA.1 je jiný typ úzkosti.“

Ale tohle by se mohlo změnit.

„Lidé bedlivě sledují, zda BA.2 musí být klasifikován odděleně a odděleně monitorován,“ řekl Lyrical. „Ale i bez toho je to jiná starost, je bedlivě sledována na místní, státní i celostátní úrovni.“

Jak moc se bojíte BA.2?

Lyrical dodal, že věří, že vznik BA.2 je „méně znepokojivý“, než byl omicron, když byl poprvé objeven ve Spojených státech koncem minulého roku.

„Neočekávám stejný druh nárůstu, jaký jsme viděli koncem roku 2021 v důsledku BA.2,“ řekl. „Neznamená to, že nenastanou změny, zvláště v určitém okamžiku – jsme zde v Chicagu na téměř historickém minimu, pokud jde o COVID, a je velmi pravděpodobné, že by mohly nastat nějaké změny v přenosu.“ Nečekám, že to bude nárůst, jak jsme viděli během několika měsíců. Minulost je kvůli Omicronu a kvůli Deltě.“

Tento názor potvrdil i koordinátor reakce Bílého domu na COVID-19 Dr Ashish Jha, který řekl, že sleduje, co se v příštích dvou týdnech stane v USA.

„Neočekávám zde velký nárůst, ale musíme tomu věnovat velkou pozornost a být skutečně řízeni daty, jako jsme to dělali během celé pandemie,“ řekl Jha.

Předběžné údaje naznačují, že vakcíny a boostery jsou podobně účinné v prevenci symptomatických případů BA.1, původní omikronové varianty, a BA.2.

„Lidé pozorně sledují BA.2, protože se zdá, že má oproti BA.1 růstovou výhodu,“ řekl Lyrical. „Pokud to dáme do čisté angličtiny, znamená to, že je to pravděpodobně přenosnější než BA.1. Ale rozdíl mezi BA.1 a BA.2 je mnohem menší než rozdíl mezi omikronem jako celkem a deltou jako Celý.“

Podle Ghaniho je dosavadním důkazem to, že se předpokládá, že infekce jedním omikronovým podkmenem poskytuje ochranu před dalšími omikronovými podkmeny.

„Samozřejmě to velmi bedlivě sledujeme, znepokojuje nás to, ale uklidnily mě některé opravdu dobré studie z reálného světa, víte, které ukazují, víte, alespoň 90% ochranu v krátkém čase. Termín,“ řekla komisařka CDPH Dr. Alison Arwadyová. „Proto lidé, kteří nedávno měli například pronikavou infekci z původního omikronu, BA.1, se zdá nepravděpodobné na základě toho, co jsme viděli v jiném prostředí, které bychom očekávali tito stejní lidé jsou zvláště náchylní k BA.2.“

Co se děje v Evropě?

S uvolněním většiny omezení COVID-19 v celé Evropě, včetně Rakouska, Británie, Dánska, Německa a Francie, počet nakažených v posledních dnech vzrostl. Tento vzestup je částečně způsoben mírně nakažlivějším potomkem Omicron BA.2 a tím, že lidé opouštějí masky a shromažďují se ve větších skupinách.

V posledních dvou týdnech se v Británii mírně zvýšil počet hospitalizací a úmrtí v důsledku koronaviru.

„Budu upřímný, mám obavy z toho, co se děje v Evropě, protože si nemyslím, že tomu úplně rozumíme,“ řekl Arwady ve čtvrtek na Facebooku Live.

Jinde měla Jižní Korea svůj dosud nejsmrtelnější den pandemie, za posledních 24 hodin bylo hlášeno 293 úmrtí, protože země zápasí s rekordním nárůstem infekcí koronavirem způsobeným rychle se měnící proměnnou omikron.

Čína v pondělí zakázala většině lidí opustit koronavirem zasaženou severovýchodní provincii a mobilizovala vojenské záložníky, protože rychle se šířící varianta „okultního omikronu“ podporuje největší ohnisko v zemi od začátku epidemie před dvěma lety.

Mohlo by to být znamením toho, co čeká Spojené státy?

„Myslím, že je velmi pravděpodobné, že to, co jsme viděli v Evropě, kde BA.2 relativně roste, se stane zde,“ řekl Lyrical. „Uvidíme, že BA.2 způsobí nárůst počtu případů. Už jsme to viděli.“

podle Údaje a odhady z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, varianta aktuálně tvoří 23,1 % případů. To je nárůst z 13,7 % na začátku tohoto měsíce.

Na většině středozápadu představují varianty 20,5 % případů.

Arwady zdůraznil, že i když výskyt koronaviru v jiných zemích může být známkou toho, co se stane, není to záruka.

„Není jisté, aby bylo jasné, že budeme následovat. Možná, ale jsou některé další země, které zažily omikronový boom a my jsme toto oživení ještě nezaznamenali,“ řekla. „Takže se pořád díváme.“

Arwadyová uvedla, že zatímco její kancelář byla v kontaktu se Spojeným královstvím, zvýšený rozsah může být způsoben jakoukoli kombinací omezení, která zvyšují nebo oslabují imunitu, BA.2 a další proměnné.

Poznamenala, že mnoho zemí, které v současnosti zažívají prudký nárůst, jako je Čína a Austrálie, „skutečně usilovaly o přístup bez COVID“.

„To, co jsme podle mého názoru viděli s omicronem – BA.1, BA.2, na tom nezáleží – je mnohem nakažlivější, mnohem nakažlivější a že země, které usilovaly o nulový cíl, není s nakažlivá varianta. A co je důležité, že hodně Z těch zemí, zatímco vidí náhlý nárůst případů, nezmění se, víte, v nějakou těžkou nemoc, hospitalizaci, protože jsou tak očkovaní. Říkám si, že nejsme tak vysoce imunní jako mnoho jiných zemí.“

Je BA.2 v Illinois?

Neviditelný Omicron byl již odhalen v Illinois začátkem tohoto roku.

Centrum severozápadní medicíny pro genomiku patogenů a mikrobiální evoluci Řekl, že pobočka byla nalezena U obyvatele Chicaga, který byl v lednu testován na COVID-19.

Podle údajů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí naznačují různá kontrolní opatření na Středozápadě, že případy BA.2 se každých sedm dní zdvojnásobují.

Co byste ještě měli vědět?

V závislosti na tom, jak rychle se objeví nové varianty, někteří odborníci naznačují, že další vydání by mohlo dorazit již v květnu.

Ghani řekl, že úředníci veřejného zdraví „určitě očekávají, že se objeví více variant“, ale zůstává nejasné, zda tyto varianty budou více nebo méně závažné než předchozí kmeny.

„Ve skutečnosti neexistuje žádný silný vědecký důvod se domnívat, že jak se virus vyvíjí, bude méně závažný,“ řekl.

Největším náznakem toho, jak nebezpečná je nová varianta, je podle Ghaniho imunita a očkování.

„Zda to bude méně závažné nebo ne, myslím, že to záleží hlavně na nás,“ řekl. „A myslím, že největší věc, díky které byl Omicron méně závažný než předchozí vlny, si myslím, že největší rozdíl byl v lidech, kteří jsou očkovaní, nebo v lidech, kteří byli dříve infikováni a v důsledku toho se stali poněkud imunními.“