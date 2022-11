zlatá generace? Česká florbalová reprezentace získává stříbrnou medaili na mistrovství světa

Emil Johansson (vlevo) a Mikuláš Krpík během finálového zápasu mezi Švédskem a Českou republikou na XIV. mistrovství světa mužů ve florbale v Curychu|Foto: Walter Perry, ČTK/AP

A česká reprezentace vstoupila do nedělního finálového zápasu proti švédské reprezentaci na nejvyšší úrovni poté, co svou zemi Švýcarsko rozdrtila 11:3. Švédové, kteří dominují mistrovství světa ve fotbale od prvního turnaje v roce 1996 drželi zápas pod svou kontrolou. Poté, co v první třetině vedli 4:1, nakonec porazili Česko 9:3.

Výsledek je ale stále vnímán jako úspěch pro Čechy, a to nejen díky týmu, který přivezl stříbro, říká novinář Jakub Chwikowski, který se tomuto sportu věnuje a sám byl hráčem jednoho z předních týmů země.

Brankář Lucas Bauer|Foto: Barbora Reichová, ČTK

„Bylo běžné, že národní tým šel do zápasu proti Švédsku s mentalitou neprohrát o více než pět branek. Zatímco včerejší zápas byl výsledkově neúspěšný, bylo tam úplně jiné mentální nastavení. To se ukázalo.“ tím, že Češi nastoupili do zápasu s naprostým odhodláním a veřejně oznámili, že se ho zúčastnili o zlatou medaili.To bylo ještě před pár lety něco naprosto nepředstavitelného.“

Chwikowski říká, že tato situace je částečně způsobena prací trenéra Jaroslava Perky. Podařilo se mu přemluvit bývalého kapitána Mateje Jandriczaka k návratu do národního týmu. Veteráni jako Jendrišák nebo brankář Lukáš Bauer se zúčastnili po boku převážně mladého týmu složeného z hráčů, kteří vyhráli poslední mistrovství světa hráčů do 19 let v letech 2019 a 2021.

Kvalita mládežnického fotbalu v České republice v posledních letech raketově vzrostla, říká Švejkovský s tím, že země zaznamenala obrovský boom v popularitě tohoto sportu obecně.

Trenér české reprezentace Jaroslav Berka|Foto: Sergio Brunetti, ČTK

V mládežnické základně florbal předběhl i tenis a lední hokej, k jeho popularitě výrazně přispělo pořádání mistrovství světa v Praze a Ostravě v roce 2008.

„Jako hlavní důvod vidím také to, že je florbalka tak levná. Zatímco kompletní výstroj na lední hokej může stát 10 000 Kč, průměrný florbalista potřebuje pouze plastovou hůl, tričko, kraťasy a boty. velká výhoda florbalu.“

Trenér Jaroslav Perka, který mimochodem vedl dorost, který získal zlato na loňském mistrovství světa, po finále České televizi řekl, že je z výkonu proti Švédsku zklamaný.

Dodal však, že s průměrným věkem prvních dvou týmů České republiky kolem 22 let má tým potenciál zůstat silný po dobu deseti let.