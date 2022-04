Dvojice Serie A projevila zájem hrát s esem West Hamu Alexem Krallem

Bologna a Atalanta mají podle zpráv z letního přestupového období zájem o zapůjčení hráče West Hamu Alexe Kralla. TuttoMercatoWeb.

Přestože v této sezóně za Irons hrál v Premier League pouze jednou, klub považuje 23letého hráče za „cenné“ aktivum.

Zdá se nepravděpodobné, že český internacionál splní kritéria, která Hammers donutí podepsat ho natrvalo.

Zprávy z Itálie naznačují, že strana z východního Londýna si chce záložníka ponechat, ale byla by ochotná ho prodat, pokud by jim nabídl „výbornou nabídku“.

Toto je velmi těžká výzva pro Davida Moyese a West Ham. Je to jednoznačně hráč s řadou talentů vzhledem k částce, kterou vyhrál a kde vlastně ve své kariéře hrál.

V tak mladém věku je Čech již poměrně zkušený, ale zcela selhává v znatelném oranžovém a modrém efektu.

Pro Hammers to byla velmi těžká sezóna a ne sezona, ve které by Kral dostával spoustu času na hřišti kvůli tomu, že téměř každý zápas o železa musí vyhrát.

Bylo by nefér navrhovat, že by měl být přesunut jen proto, že nehrál, ale jeho nedostatek času je hlavním problémem.

Do budoucna to možná bude, ale v závislosti na sezóně by bylo určitě lepší dát peníze jinam, protože je připraveno obrovské letní přestupové okno.

Pokud je ‚drahý‘, jak bylo navrženo, mohou ho podepsat natrvalo a půjčit si ho, aby ho postavili k zapálení Premier League.

V dalších zprávách z West Hamu se nadřízený Lyonu Declan Rice zaměřil na Twitter.

