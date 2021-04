Iowa ohlásila 679 nových pozitivních testů na COVID-19 a 6 dalších úmrtí

Anchor: This is IOWA News Leader – KCCI Eight News at 5:00. STACEY: Je opravdu těžké uvěřit, že tento školní rok končí za méně než dva měsíce. Rhea: Summer Clark má nejvyšší a nejnižší úroveň rodičů, studentů a učitelů, kteří utratili vše, co máte online. >> Nevstoupili jste do základní školy na svahu, abyste se tento školní rok učili, strávila online celou čtvrtou třídu. >> Vynikající příspěvek. >> Tato slova povzbuzení pocházejí od jejího mentora. >> Její matka říká, že u příležitosti zjevné úlevy to všechno změnilo. >> Pokračujte a vypněte kameru. >> Zacházejí s obrazovkou počítače jako s učebnou a pořádají schůzku GOOGLE otevřenou i při nerovnoměrném vzdělávání. >> Miluji výuku, miluji komunikaci se studenty a miluji kopce. >> Dálkové studium však znamená nové výzvy. Říká, že existuje pocit odpojení, který počítač nemůže vyřešit. >> Chybí mi je vidět. Stýskalo se mi po ránu, když přišli, usmáli se a objali – plaču. To byla ta nejtěžší část, protože se chodím dívat na tento den a den. >> Rodiny byly testovány, ale říkají, že to všechno stojí za to >> Kdyby to byl síťový mentor, asi bychom neměli takový skvělý rok, ale se vším tím nepořádkem na světě musíte být organizováni. >> Tento učitel doufá, že každý získá jednu důležitou lekci – >> Všichni učitelé musí být nyní hodnoceni. V zákulisí je spousta. Každý tvrdě pracuje v nejlepším zájmu těchto dětí. RHEYA: Ranní menu bylo aplikováno na vzdělávací oddělení, aby nabídlo možnost online učení

V sobotu hlásilo ministerstvo veřejného zdraví v Iowě 679 nových pozitivních testů na COVID-19 a šest dalších úmrtí a v 10 hodin hlásila IDPH celkem 385 270 pozitivních testů, celkem 337 573 uzdravení a 5 849 úmrtí od začátku pandemie. Den předtím hlásila IDPH celkem 384 591 pozitivních testů a 5 843 úmrtí a státní údaje ukazují, že ve státě bylo podáno 1 794 368 dávek vakcín, přičemž sérii vakcín dokončilo 733 783 jedinců. Zjistěte, jak se můžete očkovat v Iowě zde. Pozitivní sazba Iowa se druhý den snížila o 7 dní. Sedmidenní průměr se za posledních 24 hodin snížil ze 4,7% na 4,6%. Čtrnáctidenní sazba je stabilní na 4,7%. Stát Iowa ohlásil 4574961 testů na COVID-19 a počet obyvatel Iowy hospitalizovaných s COVID-19 se za posledních 24 hodin snížil z 228 na 218. Na jednotce intenzivní péče je 52 pacientů a 19 pacientů na ventilátorech a třetí zařízení dlouhodobé péče nyní hlásí ohnisko COVID-19 v Iowě. Parkview Manor v okrese Washington hlásil pět pozitivních případů. Ve třech zařízeních je mezi obyvateli a zaměstnanci 27 pozitivních případů. Iowa hlásila celkem 2290 úmrtí v pečovatelských zařízeních. Iowa Department of Public Health provides real-time COVID-19 data on this website. Kuvajtská obchodní a průmyslová komora zveřejňuje denní shrnutí v 10 hodin Iowské ministerstvo veřejného zdraví v sobotu oznámilo, že je 679 nových pozitivních případů Covid-19 Testy a šest dalších úmrtí. V 10 hodin hlásila IDPH celkem 385 270 celkových pozitivních testů, 337 573 celkových uzdravení a 5 849 úmrtí od začátku pandemie. Den předtím hlásila IDPH celkem 384 591 pozitivních testů a 5 843 úmrtí. Státní údaje naznačují, že ve státě bylo podáno 1 794 368 dávek vakcín, přičemž sérii vakcín dokončilo 733 783 jedinců. Zjistěte, jak se můžete očkovat v Iowě Tady. READ Čínská sonda na Marsu právě vyslala bolestivé snímky rudé planety Pozitivní sazba Iowa se druhý den snížila o 7 dní. Sedmidenní průměr se za posledních 24 hodin snížil ze 4,7% na 4,6%. Čtrnáctidenní sazba je stabilní na 4,7%. Iowa oznámila 4574961 testů na COVID-19. Počet Iowanů hospitalizovaných pro COVID-19 se za posledních 24 hodin snížil z 228 na 218. Na JIP je 52 pacientů a 19 pacientů na ventilátorech. Třetí zařízení dlouhodobé péče nyní hlásí ohnisko COVID-19 v Iowě. Parkview Manor v okrese Washington hlásil pět pozitivních případů. Ve třech zařízeních je mezi obyvateli a zaměstnanci 27 pozitivních případů. Iowa hlásila celkem 2290 úmrtí v pečovatelských zařízeních. Iowa Department of Public Health provides real-time COVID-19 data tato stránka. Kuvajtská obchodní a průmyslová komora zveřejňuje denní shrnutí v 10 hodin