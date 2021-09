Covid zbavil pražských odpadků. Nyní chce město s párty přestat

(CNN) – Procházka po Karlově mostě nebo večeře pod slavným pražským orlojem není většinou místních považováno za zábavné ani snesitelné.

Pokud se neukáže, že to dělají uprostřed pandemie.

Cestovní omezení kvůli koronaviru snížilo v roce 2020 počet návštěvníků české metropole o více než 73%.A Vyplývá to z oficiálních statistik města. Ačkoli byl katastrofální pro pražskou ekonomiku, exodus turistů byl zjevením pro mnoho jeho občanů, kteří najednou mohli vzít zpět své město a užít si jeho krásu pomalejším tempem.

Historické centrum Prahy začíná být znovu obývatelné – a političtí a komunitní představitelé se snaží najít způsob, jak to udržet i po návratu davů turistů.

“Všechna tato krásná místa se najednou znovu objevila,” řekl Matej Velik. „Všechna ta veselost, lahodné levné suvenýry a blikající nápisy, které se tě pokoušely svádět k utrácení peněz, všechny tyto věci zmizely úžasnou rychlostí, jakmile byli turisté pryč.“

Velik se narodil a vyrostl v Praze a patří k rostoucí skupině místních obyvatel, kteří se snaží oživit mnoho zapomenutých veřejných prostor ve městě. Je jedním z pozdního týmu Carlinova kasárna , část společných míst pro setkávání, část pivní zahrádky s venkovním kinem, hřištěm a kavárnou v opuštěném bazénu. Zabírá obrovské nádvoří opuštěných kasáren v Karlíně, čtvrti, která byla vážně zničena při ničivých pražských povodních v roce 2002.

Tento bar v Kasarně Karlin byl garáž uvnitř opuštěných vojenských kasáren. Dorota Velik / Wikimedia Commons

Státní budova byla léta opuštěná a čekala na možnou rekonstrukci někdy v budoucnosti, kdy Felic a jeho tým byli Podařilo se jí přesvědčit úřady, aby umožnily místní neziskové organizaci využívat místo pro společenské a kulturní účely, dokud nebude možné začít s přestavbou. Od svého otevření v roce 2017 se stalo jedním z oblíbených míst v sousedství. Ačkoli komplex viděl hodně Kasarna Karlin, byrokratický proces tam a zpět, který v posledních letech zahrnuje mnoho vládních resortů, se stal plánovačem komunitních projektů-a to natolik, že se zástupci jiných měst navštěvují, aby se naučili, jak to udělat.

Ksarna Karlin není zdaleka jedinou hvězdou v sousedství. Méně než pět minut chůze odtud se další opuštěná budova nedávno změnila na Bar/ak, uměleckou kavárnu s místními hudebníky a umělci. podél řeky, port 18600 Nyní hostí venkovní kino, hudební akce a přednášky v prostoru, který byl před několika lety kdysi nelegální skládkou.

Úspěch Kasarny Karlin mezi místními si získal místo v průvodcích, jako je Lonely Planet. Pomalu se z něj stalo místo, kde se obyvatelé mísili s turisty. To je v Praze stále neobvyklé. Místní obyvatelé mají tendenci vyhýbat se turistickým místům, zatímco návštěvníci se zřídka vydávají mimo historické centrum.

Je to něco, co město chce změnit. Praha je již delší dobu magnetem pro turisty. Ale jejich rostoucí počet se stává obavou pro jeho obyvatele, kteří jsou unaveni hlučnými skupinami, které hledají dobrou noc.

Dox Center má strukturu podobnou balónu, která se používá jako prostor pro události.

CNN to loni řekl pražský primátor Zdeněk Hřeb V roce 2019 město přivítalo devět milionů turistů.

„Je to zhruba stejná velikost jako Řím, což je dvojnásobek velikosti Prahy,“ řekl a uznal, že narůstající počet turistů, z nichž někteří přicházejí především na večírky, způsoboval problémy.

Stejně jako ostatní města v podobné situaci jmenovala Praha „starostu Lilly“, jehož úkolem je najít lepší způsob, jak zacházet s davy.

Harib také zintenzivnil pokusy zbavit město podvodných turistických pastí a vizuálního znečištění a organizovat podobné Airbnb. “Tyto typy služeb mají velmi negativní dopad na kvalitu života obyvatel, často kvůli hluku, a také ztěžují bydlení mladým lidem, takže nalezení řešení je prioritou,” řekl Harib.

Tým Hříbu chce znovu objevit Prahu jako více než jen místo, kde se konají večírky.

“Staráme se více o nejsvědomitější turisty, kteří respektují skutečnost, že cestovní ruch by neměl poškozovat životy místních obyvatel,” řekl. „Praha prostě nemůže být skanzen pro turisty, musíme zastavit tok místních obyvatel z centra města.“

Drtivá většina zahraničních návštěvníků se nevydává mimo historické centrum města. Hreeb jim ale chce ukázat, že Praha má co nabídnout – a to rozhodně dělá.

Kulturní místa a akce se v posledních letech objevují zdánlivě všude v Praze. Jakmile budou tajemná místa zrekonstruována a přeměněna na městská hotspoty – některá s pomocí města, jiná s pomocí nezávislých komunit a dobrovolníků.

Rasin Riverside, jižně od centra města, se za deset let zvýšil z téměř opuštěného na populární hipster hangout na hlavní turistickou destinaci. Někteří místní upřednostňovali místo, když bylo stále trochu drsné po okrajích, a stěžují si, že se vyvinulo do leštěnějšího prostoru, ale rostoucí popularita řeky nabízí turistům šanci ochutnat něco trochu jiného.

Obytná čtvrť Holešovic přes řeku od Karelinu byla také vážně poškozena při povodních v roce 2002. Stejně jako Karelin byla také z nepozorovaného místa přeměněna k nepoznání na uměleckou čtvrť se spoustou věcí k vidění a zážitku.

Centrum současného umění DOX se stalo centrem umění v sousedství od prvního otevření v bývalé továrně v roce 2008. Kolem něj vyrostla další místa. Vnitroblock, prostorná průmyslová elegantní kavárna a prostor pro akce zaměřený na design, vzdálený pouhých 10 minut chůze. za rohem, pokračování v 78 Dříve jatka, nyní je v Praze místem, kde můžete být svědky současného cirkusu, avantgardního divadla a tance.

Rasin Riverbank byl přeměněn ze zchátralého místa na populární hangout.

Místo konání v současné době prochází rekonstrukcí, ale show musí pokračovat – a stále pokračuje – v dočasném cirkusovém stanu, který byl postaven na nedalekém pražském výstavišti. pojmenovaný Azyl78 Místo bude poskytovat „útočiště“ účinkujícím po celé léto.

Štěpán Kubišta spoluzakladatel a ředitel Jatka 78 je obzvláště hrdý na mezinárodní povahu instituce, kterou pomohl vybudovat. Místo konání pravidelně hostí zahraniční kapely a je jedním z mála divadel v Praze, které slouží místním i turistům.

„Kultura v Praze stále probíhá převážně pro místní obyvatele a pro místní obyvatele a není zde mnoho mezinárodních akcí, ať už jde o interprety nebo publikum,“ řekl. Z desítek divadel financovaných přímo z města se všechna kromě jednoho zaměřují na českojazyčnou dramatiku a jsou tak pro většinu návštěvníků zakázána. „Pokud chceme přilákat turisty, kteří se zajímají o kulturu, a ne jen o párty, musíme jim dát více možností,“ řekl.

Je to tradice, kterou započal jeden z nejslavnějších pražských obyvatel, bývalý prezident země Václav Havel. Když v roce 1993 hostil Billa Clintona, viděl jsem ho kolem zámku a poté vzal tehdejšího prezidenta do legendárního, i když poněkud nedbalého jazzového klubu. Reduta

Sbírka umění, která se za poslední desetiletí rozrostla v Holešovicích, se stala zdrojem inspirace pro další pražské čtvrti.

“Holešovice jsou skvělým příkladem čtvrti, která byla zdola zrekonstruována na téměř formální uměleckou čtvrť … a přestože to od té doby mohlo být velmi stresující, ukázalo to ostatním, že tyto druhy projektů mají smysl,” řekl . Marie Kasparova, ředitelka neziskové organizace Za Trojku, která provozuje dvě veřejně financovaná centra kulturní kultury v pražské čtvrti Žižkov.

Dříve známý jako mírně drsná čtvrť pod slavnou pražskou televizní věží, měl Žižkov vždy různorodou kulturní scénu. Od hospody U Vystrelenyho Oka, která byla vždy bijícím srdcem pražské podzemní scény, až po nezávislé umělecké galerie a nově otevřený prostor pro akce ve funkční budově Radost, říká Kasparova, má pro každého něco.

Snaží se následovat příklad Holesophise při zavádění současného umění do této oblasti a zároveň zachovat její přitažlivost pro dlouhodobé obyvatele sousedství. “Když lidé vstoupí do galerie, která předvádí současné umění, mohou se někdy cítit trochu zastrašení a já si nejsem jistý, co dělají. Chceme lidem přinášet umění způsobem, který není zastrašující, prostřednictvím témat mohou se týkat, “řekla.

Aby Za Trojku přilákal do místa konání umění více místních obyvatel, začal pořádat akce více zaměřené na komunitu. Později v tomto měsíci se koná malý festival pokojových rostlin a městské zahradničení. Loňská akce přilákala mileniály i důchodce. „Chceme umožnit místním vědět, že je tu pro ně,“ řekla Kasparová. „Pokud mají ve zvyku sem chodit na akce, které je lákají, jako jsou výměny pokojových rostlin, mohou se nakonec přijít podívat na umění, které možná dříve odmítli jako něco, co se jim nelíbilo.“