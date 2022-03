názor | Jak je to na ukrajinských hranicích, kam se dodávají oštěpy a žihadla

Během brífinku v operačním velitelství divize v Rzeszowě na jihovýchodě Polska slyšel Mili chmurnou zprávu o tom, co by mohlo na Ukrajině čekat, protože Rusko urychluje svou invazi. Jeden analytik odhadl, že Kyjev by mohl být obžalován během čtyř až šesti dnů. Bitva o Kyjev by se pak stala zoufalou bitvou ulice po ulici, kdy Ukrajinci bojovali o záchranu svého hlavního města. Polská pohraniční policie, která se setkání zúčastnila, se podílela na zhroucení hraničních přechodů: za posledních 12 hodin přešlo z Ukrajiny 53 000 lidí; Několik dní byly přechody na této úrovni nadmořské výšky, protože Ukrajinci prchali před válkou.