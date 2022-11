Česká republika | Omezení vstupu pro ruské občany – BAL

Efekt – průměr

Česká vláda má oznámit Dále omezí vstup ruských občanů do země.

hlavní body:

Od 25. října nebude umožněn vstup na území České republiky ruským občanům, kteří jsou držiteli platného schengenského víza vydaného kteroukoli zemí EU.

Ruští občané, kteří opustí svou zemi, aby se vyhnuli mobilizaci, nemají nárok na humanitární víza a nebude jim umožněn vstup do České republiky.

Ruští občané, kteří jsou v současné době držiteli povolení k pobytu, nebudou omezení vstupu dotčeni a budou si moci povolení obnovit jako obvykle. Další informace o omezení vstupu jsou k dispozici tady.

Analýza BAL: Ruští občané by měli počítat s přetrvávajícími potížemi se získáním víz při cestách do ČR a dalších zemí schengenského prostoru. Zaměstnavatelé by měli cestu plánovat s dostatečným předstihem, aby se vyhnuli komplikacím a zpožděním.

Toto upozornění poskytla skupina BAL Global Practice Group. Pro další informace prosím kontaktujte [email protected]