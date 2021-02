Chycený v síti se zapsal do historie českých kin a v éře pandemie je na špičce pokladny

12/02/2021 Barbora Chalupová a Vít Klusák v loňském roce dominovali domácí pokladně a stali se tak prvním dokumentem, který tak učinil.

Uvízl v síti Napsali Barbora Chalupová a Vit Closac

2020 vstoupí do historie jako Strašný lektvar Pro mnoho průmyslových odvětví, včetně kin. Vzhledem k opatřením přijatým k boji proti šíření koronaviru byla divadla uzavřena a plány distribuce se několikrát změnily, přičemž první představení byla odložena na následující rok. Zatímco domácí pokladna v České republice měla ve srovnání s předchozím rokem jámu 65% (viz Zpravodaj), Nedostatek dovozu z USA již prospěl domácí výrobě.

Divadla v České republice byla uzavřena od 13. března do 10. května a znovu od 12. října do konce roku 2020. Místní dokument o internetových podvodnících v režii Barbora Chalopova A Vit ClosacA Uvízl v síti , Vylezl na vrchol domácí pokladny (viz ZpravodajA toto místo jsem si nechal až do konce roku. Chalopova a Klossack se stali prvním dokumentárním filmem, který dosáhl tak fenomenálního milníku, který překonal americký dovoz a co je nejdůležitější, převládající domácí jízdné.

Ve skutečnosti se domácí komerční produkty staly hlavní konkurencí Uvízl v síti. Po úspěchu českého romantického komediálního filmu v roce 2019 Harbin ženy (Rekordní první výlet pro Martin Horsco, Který přilákal 1 543 842 diváků, kteří vyplácejí platy divadlům – viz Zpravodaj), Rom-com česko-slovenský Velmi osobní znalosti Slovenský režisér Marta Ferencová Druhé místo (100 443 diváků se bojí vedení). Třetí várka Bobule Série romantických hraných filmů, 3 Popple , Následován Agnieszka Nizozemskoživotopis Žonglér A další rom-com, Peter Zahradkaje Muž na klíči (České vydání Alexandra LyelljeVrátit seFilm Společná vazba ). Pět nejnavštěvovanějších filmů v divadlech je tedy pouze místní (koprodukční) produkce. Zvláštní, že ostatní verze Uvízl v sítiA Chycen v mřížce 18+ (Necenzurovaná verze) f Stuck in a Network: Behind the School (Přepis pro školy), přistál na 23Výzkum a vývoj A 32Druhá zkratka Pozice v české pokladně 2020, resp.

Spad z ohniska změnil chování diváků, kteří se po uzavření kin museli více spoléhat na služby VoD. Předplatitelé místní vysílací platformy Aerofood (Spravováno distribuční společností AerofilmyDesetkrát vyšší než v předchozím roce. Prvními třemi nejsledovanějšími filmy roku 2020 na Aerovodu byly také domácí produkce Jerry HavelkaPokojová komedie přátelé Na prvním místě je seznam, za kterým následuje Marek SlobodníkCestovní výlet Prostřednictvím Afriky ve vedení A Uvízl v síti. Poptávka po online obsahu vzrostla pětkrát oproti jiné místní službě VoD, DAFilms.czBěhem první vlny. Uvízl v síti Jednalo se o nejsledovanější dokument na DAFilms.cz, poté následoval Greta stoklasaje Kiruna – zcela nový svět A Vieira Chanyovaje rovně , Zatímco přátelé Ovládněte třídu beletrie s Martin Dossick A Ondřej ProvazníkDramatická pomsta Staré časovače Na druhém místě byla snaha české mumblecore Karle, ty a já podle Bohdan Karazak Nakonec to byl třetí nejsledovanější film.