České právo otevírá cestu pro mobilní ID

Poslanecká sněmovna v České republice schválila návrh novely, která má umožnit používání digitálních občanských průkazů uložených v mobilních zařízeních. Iniciativa, která se začne používat od roku 2024, je součástí projektu Digitální Česko, jehož cílem je digitalizace veřejného přístupu ke službám státní správy. Digitální průkazy totožnosti, které jsou dobrovolné a doplňují fyzické průkazy totožnosti, nelze použít pro ověřování na dálku ani pro mezinárodní cestování. Obsahují stejné informace jako fyzické karty a jejich digitální podoba je právně stejně platná jako fyzický dokument.

Digitální ID budou postupně přebírat různé instituce, počínaje ústředními orgány státní správy v příštím roce, kraji a policií do července a nakonec všechny ostatní správní orgány včetně zastupitelských úřadů do roku 2025. Uživatelé budou potřebovat speciální mobilní aplikaci eDoklady („eDoklady “), pro přístup k digitálnímu ID, v současné době vyvinula digitální informační agentura (DIA) a očekává se, že bude připravena ke zkušebnímu zavedení do prosince 2024.

Iniciativa Digital ID je v České republice považována také za předchůdce projektu European Digital Identity, který si klade za cíl sjednotit digitální identity napříč EU. České digitální ID bude integrováno do budoucího systému digitální peněženky EU. Přijetí digitálního ID čeká na definitivní schválení Senátem a prezidentem a vláda odhaduje náklady na zavedení a roční provoz na 500 milionů Kč, respektive 50 milionů Kč.

Tento krok je součástí širšího úsilí vlády o modernizaci veřejné správy a zlepšení pohodlí občanů přechodem z offline na online služby. Navzdory těmto zlepšením je Česko stále na 19. místě v Evropě a 28. globálně v Indexu digitální kvality a zaostává za svými sousedy v kategorii e-governmentu.

1. prosince 2023 – Redakční tým Mobile IT World