Čínská města bojují s první vlnou epidemie COVID, protože se rýsuje její širší rozšíření

PEKING (Reuters) – V ulicích velkých čínských měst byl v neděli klid, když lidé zůstávali doma, aby se ochránili před náporem případů nového koronaviru, který zasáhl městská centra od severu k jihu.

Čína je podle hlavního epidemiologa Wu Zunyoua v současnosti první ze tří očekávaných vln případů COVID tuto zimu. Případy se mohou po celé zemi množit, pokud se lidé budou vracet do svých domovských regionů hromadnou dopravou na svátek lunárního Nového roku příští měsíc, pokud budou dodržovat obvyklé cestovní vzorce.

Čína dosud oficiálně neoznámila žádné úmrtí na Covid od 7. prosince, kdy země po bezprecedentních veřejných protestech proti protokolu náhle ukončila většinu hlavních omezení své politiky nulové tolerance ohledně koronaviru. Prezident Si Ťin-pching strategii hájil.

V rámci uvolnění omezení bez COVID skončilo hromadné testování na virus, což vyvolává pochybnosti o tom, zda oficiálně hlášená čísla případů mohou zachytit celý rozsah epidemie. Čína hlásila 17. prosince asi 2 097 nových případů COVID-19.

V Pekingu rozšíření vysoce přenosné varianty Omicron již ovlivnilo služby od cateringu po doručování balíků. Pohřební ústavy a krematoria po celém 22milionovém městě se také snaží udržet krok s poptávkou.

Příspěvky na sociálních sítích také ukazovaly prázdné stanice metra v severozápadním čínském městě Si-an, zatímco síťoví uživatelé si stěžovali na zpoždění dodávek.

Ulice v Čcheng-tu jsou opuštěné, ale časy rozvozu jídla se zlepšují poté, co se služby začaly přizpůsobovat nedávnému nárůstu případů, řekl obyvatel s příjmením Zhang.

Řekla, že získání souprav pro testování antigenů je stále obtížné. S odkazem na poskytovatele uvedla, že její nejnovější žádost byla předána nemocnicím.

1 vrchol, 3 vlny, 3 měsíce

V Šanghaji úřady uvedly, že školy musí od pondělí přesunout většinu tříd online a v nedalekém městě Hangzhou byla většina tříd vybídnuta k předčasnému ukončení zimního semestru.

Ti, kteří navštěvují online kurzy, stejně jako předškolní studenti, by se neměli připravovat na návrat do školy, uvedl Guangzhou Bureau of Education.

Špičkový epidemiolog z Čínského centra pro kontrolu a prevenci nemocí na sobotní konferenci v Pekingu uvedl, že současná epidemie vyvrcholí letos v zimě a bude pokračovat ve třech vlnách po dobu asi tří měsíců, podle zprávy státních médií o jeho projevu.

První vlna potrvá od poloviny prosince do poloviny ledna převážně ve městech, než od konce ledna do poloviny února příštího roku začne druhá vlna kvůli pohybu lidí před týdenními novoročními svátky.

Čína slaví lunární nový rok, který začíná 21. ledna.

Wu řekl, že třetí vlna případů bude pokračovat od konce února do poloviny března, protože se lidé po prázdninách vrátí do práce.

Americký think-tank tento týden uvedl, že země může zaznamenat explozi v počtu případů a že v roce 2023 by v Číně mohlo zemřít na COVID více než 1 milion lidí. Přečtěte si více

Wu řekl, že závažných případů v Číně v posledních letech ubylo a že očkování, které již proběhlo, nabízí určitý stupeň ochrany. Řekl, že zranitelní lidé v komunitě by měli být chráněni pomocí posilovacích vakcín doporučených široké veřejnosti.

Téměř 87 % lidí starších 60 let bylo plně očkováno, ale pouze 66,4 % lidí starších 80 let dokončilo celý cyklus očkování, uvedla Xinhua.

Další zprávy od Dominica Buttona, Si Liu, Ryana Wu a Brendy Goh; Střih Kenneth Maxwell

