Český diplomat a fanoušek West Hamu Libor Chechka vyzdvihl včera večer na Twitteru svou podobnost s vypůjčeným Hammerem Alexem Kralem a poukázal na to, že v budoucnu může být na radaru Davida Moyese mladý záložník:

“Žádné spojení s West Hamem … alespoň dosud”

To je velmi zajímavé. V tuto chvíli není známo, co bude dělat po opuštění funkce. Určitě bude zajímavé sledovat, co se stane v budoucnosti.

Je to vlastně mrtvý vyzváněč k procházení. A jeho příjmení je Suzek, což rozhodně znamená, že má mrtvý certifikát k podpisu za West Ham!

Jednadvacetiletý mladík zaznamenal ve 32 zápasech za Spartu Brock dva góly a tři asistence (Transformark)

Je středním záložníkem v oboru, ale může také působit v hlubší roli záložníka.

Suzuki je dříč, energický záložník a ve fotbale vyniká.

Šéf West Hamu David Moyes je v současné době dobře umístěn ve středu zálohy s Declanem Riceem, filipínským jménem Thomas Toss Suzek, jeho vzhledem Alex Kroll a Connor Coventry (v současné době zadlužení).

Pokud Scott příští léto přivede více záložníků, znamená to, že jeden z jeho současných hráčů bude přesunut z londýnského stadionu.

Však na to ani nemysli. Moyes udrží všechny své hráče pohromadě ve West Hamu několik příštích let.

Philip Soosek vyjadřuje svůj talent:

Bylo by jen dobré, kdyby se do jeho týmu přidal skvělý mladý hráč, jako je Philip Soosek, kromě toho, který už má.

Jednadvacetiletý hráč bude v této sezoně určitě hlídačem pro fanoušky West Hamu.