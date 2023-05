3D tisk plánů a další nástěnné umění

Dnes, pokud chcete reprodukovat velký schematický výkres nebo strojní výkres, stačí jej vytisknout nebo nakreslit z modelu CAD. Ale den předtím jsi kreslil na velké listy na pracovním stole. Jak vytváříte kopie? Jistě, existovalo několik velkoformátových kopírek, ale byly velmi drahé. Nejběžnější metodou bylo použití heliografické kopírky, která často, ale ne vždy, vedla k obrysu – modré stránce s bílými čarami nebo naopak. V těchto dnech s největší pravděpodobností uvidíte graf jako nástěnné umění visící a od té doby [Basement Creations] Někteří chtěli, zjistěte jak Vyrobte si to pomocí 3D tiskárny.

Tyto tisky nejsou ve skutečnosti plány. Používají tiskárnu jako plotr a nanášejí bílý inkoust na modrou stránku. Ve videu níže ukazuje řadu způsobů, jak použít vaši tiskárnu k vytvoření zajímavé nástěnné malby, i když chcete, aby byla větší než tisková podložka. Některé nástěnné obrazy používají více 3D tištěných dílů, zatímco jiné používají tiskárnu jako ilustrátor.

Ke spojení vytištěných kusů používá páječku, která je spojí. Napadlo nás, jestli by nebylo užitečné udělat překrývající se řezy pro lepidlo, které by také pomohlo s vyrovnáním. Layout je samozřejmě skvělý pro výrobu desek plošných spojů, a i když můžete obrázek převrátit a vytisknout modrý na bílý papír, nebude to ve skutečnosti vypadat jako rozložení.

Řekli byste si, že montáž pera k tiskárně je snadná a na internetu je spousta návrhů. Stylus však musí být pevný, a pokud není vaše postel úplně zmáčknutá, potřebuje stylus určitou schopnost pohybovat se nahoru a dolů, aby udržoval tlak. Třetí stojan, který vyrábí, je přepracovaný, s ložiskem a dvěma kolejnicemi, které umožňují stylusu jezdit nahoru a dolů. Zdá se to být hodně, ale také se zdá, že to funguje docela dobře. Hotové nástěnné umění je 3D vytištěná replika dalekohledu Jamese Webba, který využívá skutečná zrcadla k napodobení ikonického vzhledu této vesmírné observatoře.

Toto je jeden z těch projektů, který není úplně nový nápad, ale my jsme milovali rozmanitost nápadů a tipů. Pravděpodobně můžete také spojit list s grafem a vytvořit tak větší listy.

Toto není první replika Jamese Webba, kterou jsme viděli, ale poslední s dřevěnou základnou. Možná bys mohl nasměrovat kopii dalekohledu na falešný měsíc.