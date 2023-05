Požár na Novém Zélandu: Nejméně šest mrtvých po požáru, který se prohnal motelem ve Wellingtonu

CNN

Úřady na Novém Zélandu se stále snaží zjistit, kolik lidí zemřelo při požáru, který přes noc zničil ubytovnu v hlavním městě Wellingtonu a zabil nejméně šest lidí.

Hasiči byli přivoláni do Loafers Lodge v centru města těsně po půlnoci místního času a podle prohlášení z Fire and Emergency New Zealand zjistili, že horní patro čtyřpatrové budovy je dobře v plamenech.

Zatímco hasiči bojovali s ohněm, evakuováno bylo 52 lidí, ale nebylo jasné, kolik lidí bylo v tu chvíli uvnitř. Pozdě v pondělí členové městské pátrací a záchranné jednotky stále zjišťovali, zda je budova bezpečná k prohledávání.

Příčina požáru není jasná.

Nick James/AP Hasiči stojí před chatou, kde přes noc vypukl požár.

Tala Seely, která bydlela v hostinci, Řekl to pobočce Radio NZ CNN Zážitek to byl „opravdu děsivý“.

Řekl, že viděl kouř vycházející zpod jeho dveří v nejvyšším patře motelu a skočil ze dvou pater na střechu nedaleké budovy, kde ho nakonec zachránili záchranáři a ošetřili mu vymknutý kotník.

místní politik Paul Eagle řekl RNZ Dočasný charakter mnoha obyvatel budovy ztěžoval úřadům určit, kdo mohl být uvnitř budovy během požáru.

„Není neobvyklé, že by přesně nevěděli, kdo tam v tu chvíli je, protože lidé mohou neustále přicházet a odcházet,“ řekl poslanec Rongutai RNZ. „Je to jednoduché místo, mají střechu nad hlavou, jednoduché bydlení.“

Hagen Hopkins/Getty Images Záchranná služba provádí průzkum místa po požáru 16. května 2023 ve Wellingtonu na Novém Zélandu.

Podle webové stránky Loafers Lodge nabízí hostel 92 pokojů se společnými prostory, kuchyněmi a prádelnou v docházkové vzdálenosti od nemocnice Wellington v Newtownu.

Ústřední poslanec Wellingtonu Grant Robertson Novinářům řekl, že mnoho obyvatel „přišlo naprosto o vše, co měli“.

Nový Zéland Místo v úterý navštívil premiér Chris Hipkins Vyjádřil soustrast obětem a jejich rodinám.

„Už nějakou dobu jsme neviděli událost takového rozsahu,“ řekl.

Mark Mitchell / AP Dron kontroluje škody po požáru ve čtyřpatrovém hostelu v centru Wellingtonu na Novém Zélandu.

Pomocný fond starosty zřízený prostřednictvím mise města Wellington pro ty, kteří byli zasaženi požárem, starosta Wellingtonu Torey Wano řekl novinářům.

Většina obyvatel, kteří byli evakuováni z ubytovny, byla poslána do bezpečného ubytování, kde jim bylo poskytnuto jídlo, přístřeší a teplé přikrývky, Wanao. řekla ve videu, které zveřejnila na své facebookové stránce.

Na tiskové konferenci australský premiér Anthony Albanese řekl, že mluvil s Hepkinsem a nabídl pomoc, když to bylo potřeba.

„Vyjadřuji jménem Austrálie soustrast našim přátelům na Novém Zélandu v této velmi těžké době,“ řekl Albanese novinářům v Melbourne. „Jakákoli pomoc bude samozřejmě k dispozici jako vždy od Austrálie po Nový Zéland.“