Slovenské společnosti a začínající firmy stále více investují do průzkumu vesmíru

Rádi by viděli silnější podporu státu.

Zkoumání potenciálu vesmíru není výzvou pouze pro nejbohatší lidi světa, ale také pro některé ambiciózní slovenské společnosti a startupy.

Zatímco jejich investice do průzkumu vesmíru rostou, chybí jim silnější podpora ze strany státu.

Průvodce investičním poradenstvím Přehledné informace o ekonomice, trhu práce, podpoře investorů, legislativě, realitách a investičních příležitostech na Slovensku. Pro více informací navštivte naše webové stránky Internetový obchod.

“Příprava na příchod nového typu ekonomiky může být klíčovým aspektem mezi neúspěchem a obrovským úspěchem,” řekl Peter Gonda, vedoucí partner slovenské poradenské společnosti BDO pro rostoucí vesmírnou ekonomiku, cituje TASR News.

Podle studie BDO zaměřené na vesmírnou ekonomiku by příjmy pro toto odvětví měly do roku 2050 dosáhnout téměř 3 bilionů dolarů. Gonda poznamenal, že ekonomika se transformuje, a pokud chceme zůstat konkurenceschopní, musíme také transformovat naše služby.





Související článkySlovensko má potenciál uspět ve vesmíru Přečtěte si více

Jakob Kapusch, prezident Slovenské organizace pro vesmírné aktivity (SOSA), uvedl, že spolu s kvalitou předkládaných projektů roste zájem slovenských společností o pozvánky Evropské vesmírné agentury (ESA).

“Slovensko nechce zůstat pozadu; řekl Kapusz, jak cituje TASR.” Firmám a startupům se na Slovensku bohužel nedostává potřebné podpory. “

Proto často končí tím, že odjedou do České republiky, která je na rozdíl od Slovenska řádným členem Evropské vesmírné agentury. Poznamenal, že v České republice funguje mnoho podnikatelských inkubátorů ESA a jsou navrženy tak, aby podporovaly začínající podniky, které vyvíjejí nebo již využívají vesmírné technologie.





Související článkySlovensko, máme problém Přečtěte si více

Studie BDO identifikuje pět nejpotenciálnějších odvětví letectví a kosmonautiky, na která by se měly společnosti zaměřit, aby mohly zůstat na dobré cestě a získat konkurenční výhodu. Jedná se o vesmírnou těžbu, vesmírnou infrastrukturu, vesmírné zemědělství, vesmírnou logistiku, orbitální dopravu, vesmírnou pohostinnost a cestování.

Vesmírná ekonomika by měla do 30 let rychle růst. Stanice pro těžbu asteroidů budou pravděpodobně postaveny, zatímco vesmírné energetické systémy budou použity k zajištění domovů na Zemi s čistou energií 24/7. Vesmírná turistika během tohoto období přesáhne 850 miliard amerických dolarů.

3. srpna 2021 v 11:10 | Sestavila posádka Spectator