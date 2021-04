Dvacet českých velvyslanců bylo prohlášeno za jednotlivce, den poté, co čeští úředníci vyhnali 18 velvyslanců do Moskvy, uvedlo v neděli ruské ministerstvo zahraničí.

Dříve v neděli byl český velvyslanec v Moskvě Vedeslav Pchjongjang předvolán na ministerstvo zahraničí. „Silná opozice“ Aktivity v Praze tento víkend. Česká vláda nařídila 18 ruským velvyslancům opustit zemi s odvoláním na obvinění ruských zpravodajských služeb z bombového útoku na vojenský sklad v České republice v roce 2014, který byl původně považován za nehodu. Rozhodnutí oznámili v sobotu premiér Andrzej Babis a ministr zahraničí John Hamasek.

Velvyslanec byl rovněž informován, že 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě bude muset do konce pondělí 19. dubna opustit Rusko. Zprávy v médiích v sobotu citovaly diplomatické zdroje, které uváděly, že přiměřená odvetná akce z Moskvy by velvyslanectví ve skutečnosti ukončila, ale nebylo okamžitě jasné, jak vážně byla skutečně ovlivněna práce diplomatické mise.





FM Před Hamásekovou návštěvou v Moskvě otřásla diplomatická korupce česko-ruskými vztahy, kde hovořil o nákupu ruské vakcíny Sputnik V.

Rozpad vztahů narušil také rusko-českou spolupráci v jaderné oblasti. Český ministr průmyslu a obchodu Karel Hawlisek v neděli uvedl, že ruská státní jaderná společnost Rosatom může blokovat dohodu o modernizaci české jaderné elektrárny Dukovani.

V sobotu česká policie uvedla, že pátrá po dvou ruských občanech, kteří se v době bombardování nacházeli v oblasti vojenského skladiště, aniž by výslovně uvedli jejich účast. Zprávy se v Rusku setkaly s velkým výsměchem, protože to byli stejní podezřelí v Londýně, kteří byli obviněni z otravy dvojitého agenta Sergeje Skribala v Salisbury v roce 2018 – což Moskva popřela. Alexander Petrov a Ruslan Poshirov již dříve popírali jakékoli zapojení do ruských zpravodajských služeb, tvrdili, že jsou podnikateli, a stěžují si, že jim ničila britská nepodložená obvinění.





USA a další spojenci NATO rychle podpořili Prahu v jejím rozhodnutí vyhostit ruské diplomaty.

„Spojené státy stojí s Českou republikou v její rozhodné reakci na ruská zvěrstva na české půdě.“ Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Nate Price to uvedl v příspěvku na Twitteru. Britský ministr zahraničí Dominic Robb uvedl, že Londýn je připraven „S plnou podporou našich českých spojenců,“ Obviňovali to “Odkryté délky” Ruská inteligence je připravena jít dovnitř „Nebezpečné a nejhorší činnosti v Evropě.“

Moskevské úřady požadovaly tato obvinění “Absurdní.” V nedělním prohlášení ministerstvo zahraničí obvinilo Proga Washingtona z nabídky.

“Americká stopa” Ministerstvo uvedlo, že je těžké ignorovat české rozhodnutí o vyhoštění Rusů, s odvoláním na skutečnost, že bylo oznámeno krátce poté, co USA požádaly deset zaměstnanců ruského velvyslanectví o opuštění země. Nicméně, v jejich pokusu “prosím” Washington „České úřady dokázaly překonat své pány na druhé straně Atlantiku.“ Bylo přidáno.

