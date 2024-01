Získává Fortnite spolupráci Devil May Cry a Avatar? Vysvětlil ty fámy

Podle zpráv a možných rad z herního umění bude další sadou crossover skinů Fortnite Devil May Cry a Avatar Jamese Camerona. Ale jak pravdivé jsou tyto fámy a bude Fortnite skutečně zahrnovat Danteho ze série Devil May Cry?

Fortnite je již dlouho známý svým směšným množstvím crossover skinů, které do událostí a crossoverů pro skiny přivádějí postavy z jiných her a médií. Naprostý počet a rozmanitost crossoverů znemožňuje předvídat, co ve hře přijde příště.

Ačkoli Fortnite již vidělo mnoho postav z nejpopulárnějších herních titulů, jak se probojují do Battle Busu, stále existuje mnoho populárních sérií, které teprve musí získat vlastní kůži.

Zdá se, že Devil May Cry bude další sérií, která vstoupí do centra pozornosti po boku Jakea Sullyho z Avatara Jamese Camerona.

Rumors of Devil May Cry a Avatar spolupracují ve Fortnite

Pokud jde o sérii DMC, je opravdu těžké vědět, jakou verzi ikonických postav série dostaneme. Dante, Vergil a Nero jsou tři zřejmé možnosti, ačkoli Trish a Lady jsou hlavními pilíři série samy o sobě.

Návrhy tří hlavních postav se však v průběhu let radikálně změnily, zejména Dante. Je těžké si představit, že schválí návrhy restartu DmC, ale kromě toho je to opravdu ve vzduchu.

Proslýchá se, že se k nim přidá i Jake Sully z Avatara.

Zdroj obou pověstí je XboxEra podcastpřičemž hostitelé pořadu říkají, že berou tyto fámy s rezervou.

„Tento týden mi bylo řečeno, že Devil May Cry přichází na Fortnite, a byl jsem jako… ach můj bože,“ tvrdil Nick. Jeho zdroj věří, že Dante je hacker, ale další postava vedle něj není jasná.

Navíc spekulace komunity nutí hráče myslet si, že Dante brzy přijde na Fortnite kvůli nápovědě na obrazovce načítání. Ačkoli si mnozí v komunitě mysleli, že postava zobrazená na obrazovce načítání je Hope, byla to tak Při bližším zkoumání to není přesná shoda.

Výsledkem je, že Danteho fámy mají mnohem větší váhu než Avatarské fámy. Nick, hostitel Xboxu, který šířil zvěsti o těchto skinech, nebyl příliš sebevědomý v Jake Sully.

„Další člověk, o kterém mi bylo řečeno, že jsem trochu divný, byl Jake Sully z Avatara,“ řekl. „Na'Vi jsou příliš vysoké. Nevím, jak to bude fungovat ve Fortnite.“

Obě tyto fámy je třeba brát s rezervou, ale zejména DMC fanoušky série nadchlo a na Twitter už zveřejňují memy.

Budeme vás informovat, až vyjde další spolupráce Fortnite, ať už skutečně získáme spolupráci DMC nebo jinak.