Živé zprávy a nejnovější aktualizace ukrajinsko-ruské války

Ukrajinské síly se drží uprostřed těžkých bojů v obleženém jižním městě Mariupol, ale humanitární situace se stala ještě hrozivější, protože je zničena velká část infrastruktury a jen málo východů, uvedli místní představitelé.

Náměstkyně ministra obrany Hanna Maliar ve čtvrtek uvedla, že ukrajinské síly stále čeká velmi těžký boj. Ruské síly bombardovaly město už týdny útoky, které zabránily rozsáhlé evakuaci a znesnadnily získávání informací.

Ruskem podporovaní separatisté ve čtvrtek tvrdili, že dobyli centrum města, ale neexistoval žádný důkaz, který by toto tvrzení podporoval, a místní představitelé a západní vojenští analytici uvedli, že město je stále v rukou Ukrajiny.

„Ukrajinské ozbrojené síly dělají vše, co mohou, aby město osvobodily, ale je to velmi komplikované,“ řekla Maliarová a dodala, že představitelé věří, že ruská armáda plánuje využít Mariupol jako odrazový můstek k převzetí kontroly nad dalšími oblastmi.

Městská vláda působí z jiného města, Záporoží, asi 130 mil severozápadně od Mariupolu, a úředníci uznali, že je obtížné získat úplný obrázek o bojích. Pjotr ​​Andrjušenko, poradce městské vlády, ale uvedl, že vojenská situace města v posledních týdnech stagnuje uprostřed prudkých bojů.

„Je to těžké, protože nejsme fyzicky v Mariupolu,“ řekl s tím, že úředníci se částečně spoléhali na fotografie zveřejněné ruskými silami a také na kontakt s lidmi, kteří jsou stále ve městě.

Sdílení informací může z těchto zdrojů učinit cíle. „Je to velmi nebezpečné pro ty, kteří zůstali,“ řekl pan Andrjušenko.

Ukrajinská ombudsmanka pro lidská práva Ljudmila Denisová v prohlášení zveřejněném ve čtvrtek na Telegramu uvedla, že muži Byli násilně naverbováni do proruských milicí v okupovaných oblastech na předměstí Mariupolu.

Tisíce civilistů najdou cestu ven a jsou občas evakuováni speciálními vozidly přes nebezpečné kontrolní body a po nebezpečných silnicích. Podle místních úřadů ale zůstává téměř 130 000 lidí.

Město se prohlubuje ještě hlouběji do humanitární krize, s omezeným přístupem k potravinám, vodě a elektřině a rozptýlenými nebo nebezpečnými možnostmi úniku. Andryushenko řekl, že je nemožné opravit kritickou infrastrukturu.

Julia Gorbunova, autorka zprávy Human Rights Watch o údajných ruských válečných zločinech v dřívějších dobách konfliktu, uvedla, že se obává, že to, co se stalo v Buči, na kyjevském předměstí, kde byly nalezeny desítky mrtvých civilistů poté, co se Rusové stáhli, by se mohlo v Mariupolu zesílit. .

„Nemůžu přestat myslet na to, co uvidíme v Mariupolu,“ řekla. „Hledali jsme vesnice s několika tisíci lidmi.“

Starosta Mariupolu Vadim Boychenko ve středu řekl, že od začátku obléhání minulý měsíc ruské síly zničily většinu městské infrastruktury a více než 5000 lidí bylo zabito. Na virtuálním kulatém stole.

Ruští příjemci pomoci nesli krabice se zásobami ozdobené symbolem „Z“, což znamená podporu ruské invazi na Ukrajinu. kredit… Alexander Ermošenko/Reuters

Andrijushenko řekl, že ruské video zdravotnického personálu a pacientů opouštějících poslední fungující nemocnici v Mariupolu potvrdilo zprávy, že personál byl přesunut do oblasti kontrolované Ruskem, místo aby byl vpuštěn na ukrajinské území.

„Máme spoustu informací a víme o všem, co se ve městě děje,“ řekl a dodal, že úředníci monitorují zkreslené zpravodajství ruské státní televize, aby získali vizuální potvrzení zpráv ze země.

Ruská média zveřejnila snímky ruských sil poskytujících humanitární pomoc civilistům v supermarketu. Na obrázcích jsou krabice na pomůcky zdobené písmeny A . Symbol podpory invaze „Z“.a hashtag v ruštině znamená „Neopouštíme naše.“

Minulý měsíc , Satelitní snímky ukázaly stovky lidí seřazených ve stejném obchoděkterá se nachází v průmyslové oblasti na západním okraji města, kterou nějakou dobu ovládaly ruské síly.

„Rusové se snažili poskytnout nějaké jídlo pro naše lidi,“ řekl pan Andrjušenko. Přiznal, že je rád, když vidí, že lidé dostávají tolik potřebné zásoby, ale že je pravděpodobně odeberou z ukrajinských skladů v okupovaných oblastech.

„Všechno toto humanitární zboží se vyrábí na Ukrajině – a říkají, že je to ruské,“ řekl.