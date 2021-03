Monster Hunter Stories 2: Wings Of Ruin Switch Velikost souboru byla zjevně odhalena

Monster Hunter Rise Zaměření je jasně tento týden, ale máme také trochu novinek ke sdílení o dalším titulu Monster Hunter, Monster Hunter 2: Wings of Ruin Stories.

Jak si všimli My Nintendo News, zdá se, že oficiální herní stránka Nintendo Australia pro toto nadcházející vydání odhalila velikost souboru a velikost herního souboru se odhaduje na 14,6 GB. Za předpokladu, že je to přesné, je to více prostoru, než jsme očekávali.

Podle webu Nintendo má Monster Hunter Rise velikost pouze 6,6 GB. A originální Monster Hunter příběhy U 3DS vyžaduje pro srovnání pouze 1,8 GB volného místa.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin dorazí na Switch 9. července. Kromě jeho vydání to bude soubor Deluxe Edition a Three Amibo Ina, Razwing Ratha a Tsukino.

Razoeng vejce Ratha se brzy vylíhne. Přináší to naději … nebo teror? 🔥🥚 Vydejte se na vzrušující cestu s Enou, Kaynou, Alwinem a Navirou # Příběhů MH2: Wings of Ruin, přichází na Nintendo Switch a PC 9. července 2021. pic.twitter.com/PFtNJgU6K9 – Monster Hunter (monsterhunter) 8. března 2021

