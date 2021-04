Řecký mistr stolního tenisu se kvalifikuje na pátou olympiádu

Řecký mistr stolního tenisu Panagiotis Jeonis dosáhl svého cíle kvalifikací na svou pátou olympiádu, což je pro sportovce vzácný úspěch.

Guiones porazili v neděli ve dvou po sobě jdoucích zápasech kvalifikace evropských olympijských singlů v portugalském Malteusos de Guimarães Rares Cebus a Pavel Securek z České republiky.

“Konečně je to moje pátá účast na olympijských hrách. Jsem tak šťastný, že jsem uspěl.” “Byla to nejtěžší kvalifikace v mé kariéře,” uvedla Jeunesse ve videu zveřejněném Evropskou federací stolního tenisu.

Po svém návratu do Řecka zahájí řecký sportovec intenzivní přípravný program pro olympijské hry v Tokiu.

Pro řeckého mistra stolního tenisu těžká výhra

Řekl nám Jionis Řecká stolní tenisová federace Jeho nervozita z olympijského kvalifikačního zápasu mu umožňovala spát jen čtyři hodiny v noci před rozhodujícími zápasy a říkala: „Stále jsem přemýšlela o svých konkurentech, jejich taktice a vlastnostech.“

“(Kvalifikace) bylo něco, co jsem hodně chtěl a možná proto jsem byl tak nervózní. Sotva bych měl šanci znovu hrát na olympiádě, a proto jsem se chtěl za každou cenu kvalifikovat,” dodal.

„Užil jsem si to a nyní to oslavuji, ale zítra chci zapomenout na předolympijský turnaj a zaměřit se na to, co by pro mě mohl být tím správným programem v co nejlepší kondici v Tokiu, abych mohl dosáhnout něčeho dobrého. “

Pokud jde o to, jak epidemie zasáhne řecké sportovce, Gionis připustil, že situace v Řecku byla za poslední rok velmi nebezpečná, zatímco karanténa způsobila, že mnoho amatérských sportovních hráčů zůstalo nečinných.

„Chtěl bych nabídnout úsměvy jako člen sportovní komunity pro řecké fanoušky, protože doufám, že se moje kvalifikace shoduje s odpočítáváním po obnovení tohoto sportu. Také doufám, že díky tomuto úspěchu bude stolní tenis pro mnoho známější lidé, “dodal.

Dlouhá historie nejlepších mezinárodních turnajů

Jionis je profesionální hráč, který hraje od roku 2001 v největších klubech stolního tenisu v Evropě. Hrál v Německu, Francii, České republice a Polsku. Sídlí však v Řecku a trénuje se zbytkem řeckého týmu na stadiónu míru a přátelství v Pireu.

Jeunesse reprezentovala Řecko na olympijských hrách v letech 2004, 2008, 2012 a 2016 a zúčastnila se také mnoha evropských a světových šampionátů.

V květnu 2011 se podle svého světového žebříčku ITTF přímo kvalifikoval na letní olympijské hry v Londýně v roce 2012. Na Letních olympijských hrách 2012 prohrál ve třetím kole s Japoncem Seiya Kishikawou.

V dubnu 2016 si Gionis zajistil své místo na Letních olympijských hrách 2016 vítězstvím ve skupinovém finálovém zápase evropských olympijských kvalifikací ITTF ve švédském Halmstadu. Ten rok Padasak ve druhém kole porazil Thajku Tanviriyavechakula, ale ve třetím kole prohrál s Japoncem Jun Mizutani.