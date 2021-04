Krizi Indie Covid-19 ještě prohloubily nástrahy a spokojenost

Ale čísla v té době podcenila první vlnu, Vědci to říkají hned„A úmrtí v Indii se nikdy nevyrovnala úrovni Spojených států nebo Británie. Vedoucí začali chovat, jako by byl problém vyřešen.

Zlepšení testovací kapacity však tentokrát vedlo k přesnějšímu počítání. Podle odhadů Dr. Laxminarayana je možné, že se virus rozšířil mezi některé populace, jako je městská chudina, a infikoval 300 až 500 milionů lidí. I když mohli získat určitou úroveň imunity, vyvolalo klidu, aby virus infikoval ostatní.

„Je smutné, že v zemi, jako je Indie, můžete mít 400 milionů infekcí, ale to znamená, že 900 milionů lidí ještě není infikováno,“ řekl Dr. Laxminarayan.

Zavádějící byly také údaje o úmrtnosti. Oficiální údaje ukazují přibližně 167 000 úmrtí, což je 0,04 na 100 000 lidí, což je ve srovnání s jinými zeměmi překvapivě nízká míra. Ale asi dvě třetiny populace zde mají méně než 35 let. Dr. Laxminarayan uvedl, že míra úmrtnosti u lidí ve věku od 45 do 75 let by mohla být stejná nebo horší než v Itálii, Brazílii a Spojených státech.

Připravenost Indie na vakcínu byla horší, než se zdála. Po měsíce to bylo India Serum Institute„Jeden z největších světových výrobců vakcín se může pochlubit velkou zásobou vakcíny Oxford-AstraZeneca, která tvoří většinu kampaně v zemi. Dokonce i vláda vypálila Vakcínová diplomacie To poslalo dávky do jiných zemí.

Počáteční spuštění v Indii však bylo Zpomalil spokojenost a sužován všeobecnou skepsou„Včetně otázek ohledně vakcíny Oxford-AstraZeneca a jejího nezveřejnění Indická pokročilá dávka. Nyní očkovací program neodpovídá prevalenci. Sérový institut uvedl, že téměř veškerá jeho denní produkce přibližně 2 milionů dávek půjde vládě během příštích dvou měsíců, což oddálí závazky vůči dalším zemím.