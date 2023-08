Veterán centr NHL podepsal s českou ligou

V květnu bývalý centr NHL Dominik Simon zastavil Jeho podpis se Spartou Praha o rok dříve podpořil spekulace, že míří zpět do Severní Ameriky. Nebudou to však extraligové České Budějovice prohlásil V sobotu podepsali se Simonem roční smlouvu.

Devětadvacetiletý hráč byl po většinu sezóny 2021-22 pravidelným hráčem NHL, odehrál 72 zápasů mezi Anaheimem a Pittsburghem a loni v létě dostal nabídku PTO od Penguins, aby se pokusil získat místo na soupisce. Rozhodl se však vrátit do zámoří a hrát na domácí půdě, což teoreticky dávalo velký smysl a ukázal, že stále může být faktorem v útoku.

Naneštěstí pro Simona věci nejdou podle plánu. Zranění ho stála posledních pár měsíců sezony, a když byl v sestavě, značně se trápil, zaznamenal dva góly a jednu asistenci, což nebylo to, v co on a Sparta Praha doufali. Nyní doufá, že mu tato úspěšná štace v Českých Budějovicích (v základní části odehrál čtyři zápasy na PTO) pomůže vrátit se na trať. .