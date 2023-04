Vysokoškolská studie: Češi vyplýtvají 10 procent potravin, které nakupují

Potravinové banky jsou prázdné a mnoho rodin má problém vyjít s penězi, ačkoli studie ukazují, že problém plýtvání potravinami nezmizel. Václav Bitucha, šéf jedné z potravinových bank v zemi, uvedl, že plýtvání potravinami zůstává rozšířeným problémem.

Ilustrace: Vít Pohanka, Český rozhlas

„Jídlem se stále plýtvá na všech úrovních, od výrobců potravin přes maloobchodníky a řetězce, distributory a restaurace. Většinu potravinového odpadu ale tvoří domácnosti. To má přirozeně dalekosáhlé důsledky. Je to problém ekonomický, ekologický a také sociální.

Podle údajů Eurostatu je Česká republika aktuálně na 17. místě evropského žebříčku plýtvání potravinami. Evropský průměr je 70 kilogramů vyhozených potravin na osobu ročně. V Česku je to 69 kg na osobu, restaurace čtyři kilogramy na osobu a rok a distributoři ročně vyhodí zhruba šest kilogramů potravin na osobu.

Podle výsledků studie pražské VŠE, Mendelovy univerzity a spolku Save Food je plýtvání potravinami v českých domácnostech značné. Studie vychází z dat Mendelovy univerzity, která měřila odpady na brněnských skládkách po dobu několika měsíců.

Anna Strejková ze sdružení Zachraň jídlo říká, že poskytuje spolehlivý údaj o tom, kolik jídla lidé vyhodí.

Anna Strejková|Foto: Sdružení Save Food

„Češi v průměru vyhodí 10 procent potravin, které vloží do nákupního košíku. Počítá se v kilogramech. Když si to spočítáte v rozpočtu, bude to o něco méně, protože to většinou vylučuje levné potraviny. Stále ale platí, že jen necelých 10 procent peněz, které lidé platí za jídlo, se vyplýtvá.

Výzkumný tým dospěl k závěru, že minimálním odstraněním plýtvání potravinami by každý člověk mohl ušetřit více než 3500 korun ročně. Pro rodinu se dvěma dětmi je to zhruba 14 tisíc korun ročně.

Anna Strejková říká, že finanční aspekt studie nutí Čechy sedět a všímat si – v konečném důsledku mění své návyky.

„Naprostá většina lidí, kteří se snaží neplýtvat jídlem, tak činí z finančních, nikoli ekologických důvodů. Lidé při vyhazování jídla alespoň zohledňují životní prostředí. Ale v době vysoké inflace je rozhodujícím argumentem pro předcházení plýtvání jídlem lidé, kolik mohou ušetřit.

Ať už je argument jakýkoli, od Česka se očekává, že v evropské snaze omezit plýtvání potravinami přitáhne svou váhu. Ministr životního prostředí Peter Hladic prohlásil, že jeho cílem je, aby se do roku 2030 v zemi vyplýtvala polovina potravin.