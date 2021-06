Nástroj o verzi „GTAV“ generované AI v reálném čase

Minulý měsíc jste možná viděli, že skupina vědců vytvořila systém strojového učení, který mohl změnit způsob zobrazování souborů. Grand Theft Auto V v něčem . Ukázalo se, že přibližně ve stejné době další skupina nadšenců AI pracovala na něčem ještě působivějším, co se týká titulu otevřeného světa Rockstar. V pátek sdílel YouTuber Harrison Kinsley video Předvádí se GAN Theft Auto, což je neurální síť, která může vytvořit spustitelné rozšíření Grand Theft Auto VVlastní herní svět.

Kinsley a jeho spolupracovník Daniel Kukieła vyrobili GAN Theft Auto s GameGAN, který vytvořili minulý rok. Sledováním další hry AI během hry. GameGAN, jak název napovídá, je generativní kontradiktorní síť. Každý GAN se skládá ze dvou konkurenčních neuronových sítí: generátoru a charakteristiky. Generátor je vyškolen na ukázkové datové sadě a poté je požádán, aby vytvořil obsah na základě toho, co viděl. Mezitím diskriminátor porovná výstup generátoru s původní datovou sadou, v procesu „tréninku“ jeho protějšku pro obsah výstupu nejblíže a nejblíže zdrojovému materiálu.

“Každý pixel, který zde vidíte, je generován z neuronové sítě během hry,” říká Kinsley ve videu. “Neuronová síť je celá hra. Nejsou zde napsána žádná pravidla ani my, ani من.” [RAGE] motor.”

Výcvik GAN je úkol velmi náročný na GPU. NVIDIA zapůjčila Kinsleymu počítač datového centra DGX A100, aby se projekt stal skutečností. Systém 200 000 $ je dodáván s osmi od společnosti A dva procesory pro 64jádrový server AMD. Kinsley a Kukiea využili všechnu tuto výpočetní sílu k současnému spuštění 12 umělých inteligencí založených na pravidlech. Tyto programy budou řídit stejný úsek dálnice a sbírat data, která potřebuje neurální síť, aby mohla začít vytvářet svůj vlastní herní svět. Ti dva také vyvinuli super umělou inteligenci, aby vyčistili výstup neurální sítě, takže nevypadá příliš pixelovaně.

Jak můžete vidět z videa, síť navrhuje ohromné ​​množství systémů ze hry. Jak se auto pohybuje, pohybuje se pod ním stín a odraz slunce na zadním čelním skle. Vzdálené hory jsou také blízko. To není něco, co Kinsley nutně očekával od AI, když on a Kukiea poprvé začali trénovat AI.

K dispozici je také snová kvalita hry a to je částečně způsobeno skutečností, že neurální síť nereplikuje všechny její aspekty GTA V Zcela. Nejprve mu kolize způsobí problém. Kinsley říká, že v jednom případě viděl blížící se policejní křižník rozdělený na dvě, právě když se chystal narazit do svého auta.

Pokud si chcete GAN Theft Auto vyzkoušet na vlastní oči, Kinsley a Kukiea nahráli projekt do github. Říká se, že většina počítačů by měla být schopna spustit ukázku.