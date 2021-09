Muguruza nebyla s Kryzhikovou po otevřené porážce příliš spokojená

Corbin Muguruza se nelíbilo, jak skončil jeho zápas čtvrtého kola Topsy-Dervy na US Open proti Barboře Krezhikova. A nejen proto, že to vypadá jako Muguruza.

Měla by také udělat to, co Krezhikova na konci vítězství 6-3, 7-6 (4), které skončilo těsně po 1 hodině v neděli, jak bylo v pondělí-dvojnásobný vítěz hlavního titulu řekl úřadujícímu šampionovi French Open „velmi neprofesionální “během krátkého podání ruky na webu.

Novinářovi řekl, že je naštvaný, a dvojnásobný hlavní šampion Mukurusa odpověděl: „No, mezi hráči víte trochu o tom, jak se v určitých chvílích chovat. Ano, nejsem moc spokojený s výsledkem zápas.”

Řekl, že chce vidět trenéra, osmá Krezhikova si vzala lékařský čas na 6-5 ve druhé sadě. Když se hra po přestávce obnovila, Kryzhikova vyhrála o sedm bodů v řadě. Rozzuřila Mukurusu na devátém místě.

Když zápas skončil, Krezhikova se posadil na židli vedle něj, sklonil se a nakonec opustil kurt, omráčený nějakou pomocí.

Na pozápasové tiskové konferenci se nedostavil. V komentáři distribuovaném Americkou tenisovou asociací Krezhikova řekla: “Nakonec jsem hodně trpěla a teď se cítím velmi špatně. Nevím, co se stalo, ale nemohla jsem dýchat. Začala jsem omdlívat a celý svět chvěl se.

Kretzikova postoupila do čtvrtfinále US Open při svém debutu ve dvouhře na grandslamu Heart-Court.

Před červnovým sbíráním titulu na Roland Carros soutěžila Krezhikova pouze ve čtyřech slamech – po dvou na Australian Open a French Open. V Paříži získal také svoji třetí grandslamovou trofej ve čtyřhře.

Kryzhikova dosáhla v červenci na čtvrté kolo svého prvního singlového vystoupení ve Wimbledonu a přidala tento běh na proplachovaný trávník.

Pětadvacetiletá Češka bude v úterý hrát v semifinále nasazenou dvojku Arinu Sabalenku.

Muguruza vyhrála French Open v roce 2016 a Wimbledon v roce 2017 a loni skončila na Australian Open druhá. Ale nikdy se nedostal přes čtvrté kolo devíti cest na US Open.

