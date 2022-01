Ve sportu již neexistují žádná pravidla pro COVID-19, pouze oficiální omluvy

Ottawa Senators se stěhují na led před téměř prázdnou Scotiabank Arenou před lednovým zápasem hokejové NHL proti Torontu Maple Leafs v Torontu.Chris Young/The Canadian Press

Spousta z nás v poslední době moc nelétá, ale myslím, že všichni předpokládáme, že boj zblízka je jen součástí dohody, že?

V určitém okamžiku jeden z vašich spolucestovatelů ztratí spiknutí a někoho zasáhne. Doufám, že to není letuška. Budete je potřebovat všechny v top stavu, pokud se násilné povstání stane společným předkem na půli cesty přes Atlantik. Pokud jde o denní poštu, všechny velké letecké společnosti by měly začít zahrnovat boxerské pásky a roličky s uniformou.

Lidé jsou naštvaní. Ještě více se podráždí, když jsou na několik hodin zaseknuté v kovové trubici. Toto je základní matematika.

Snad proto nikoho nepřekvapilo a ani netrápilo, že ruský juniorský světový hokejový tým byl ten den vyhozen z Calgary. Hráči nebudou správně nosit masky. Podle jedné zprávy se někteří z nich pokoušeli kouřit v zadní části letadla. Vzpoura Rusů mohla, ale také nemusela vyřadit český tým (který nosí podobně barevné oblečení). zlobivé lidi.

Co s nimi teď bude? nic. Zdá se, že kanadské úřady se jich rády zbavily. Mezinárodní hokejová federace slíbila vyšetřování (které by, předpokládám, probíhalo asi takto: „Zranil se někdo? Ne? Pak budu tři měsíce v posteli. Zavolej mi, až to skončí, nebo budeme na mizině.“ . Co nastane dříve.“)

Sport dospěl do fáze COVID-19, kterou lze nazvat buď všudypřítomným chaosem, nebo dokonalým libertarianismem. Proveďte výběr.

Pravidla nezmizela, ale už v ně nikdo nevěří. Pravidla se mění ze dne na den. Což znamená, že neexistují žádná pravidla. Existují pouze formální omluvy, abyste mohli dělat, co chcete. V této poslední fázi pandemie opět vede sport.

Málo hráčů se spletlo? Žádný problém, budeme hrát s menším počtem hráčů. Velmi málo mužů? Žádný problém, hry o pár dní odložíme. Příliš mnoho zpoždění? Není problém, upravíme kolektivní smlouvu, abychom mohli přijmout nějaké nové kluky. Mají to noví kluci špatně? Žádný problém, staříci jsou skoro zpátky.

Týmy NBA si tam venku potřásly rukama a přátelsky se pozdravily se svými spoluhráči. Tihle chlapi vypadají, jako by se setkali poprvé na Zemi. Toto není profesionální sport. Je to dějová linie pro poslední kapitolu Disneyho obrazu.

Potřebujete zrušit hru? Žádný problém, vrátíme to za pár týdnů. Potřebujete zrušit spoustu zápasů NHL? Žádný problém, vrhneme se na olympiádu. Potřebujete zakázat všem fanouškům vstup do arény? Žádný problém, budeme hrát ve vaší budově.

Když pravidla přestanou fungovat, zastaví se i uspořádaný tok informací. Nemůžete nikomu říct, co se děje, dokud nebudete vědět, jak tyto informace masírovat, aby nebyli obviňováni. To, čemu se dříve říkalo krizová komunikace, je v dnešní době spíše komunikační krizí.

Když byla zástrčka vytažena na Junior World, všichni ví, že několik lidí z týmu USA mělo pozitivní test. Až dlouho poté IIHF oznámila, že epidemie byla rozšířená.

Zarezervovali všechny tyto děti do hotelů plných jiných cestovatelů. Všichni se mísili v chodbách a ve výtazích. A to nefungovalo jako laboratoř biologické bezpečnosti úrovně 4? Jaký šok.

Pokud je vám 28 a vyděláváte 25 000 denně, ať chodíte do práce nebo ne, taková věc vás trápit nebude. Vzhledem k tomu, že Omicron škádlí tři hlavní ligy, neslyšeli jste mnoho, na co byste si stěžovali. A tihle chlapi si rádi stěžují.

Sportovci o tomto problému mlčí, protože pokud je jednou možností chaos, druhou je nezaměstnanost. Takže mají koronavirus? No a co? Každý den nám nějaký profík či jiní připomínají, že se této věci už dávno všichni přestali bát. Jediné, co teď mají, je administrativní nepříjemnost. Dokud je faucet na peníze stále zapnutý, co je zajímá, kdy, kde a pro koho hrát?

Ale pokud je vám 17 a procestovali jste půlku světa, abyste si zahráli zdarma na hokejovém turnaji, který vydělává spoustu peněz lidem, kteří nejste vy, možná jste trochu víc, než že všechno šlo stranou.

Takhle se Rusové při letu z Alberty předvádějí. Toto je kolektivní prostředníček udělený autoritě (jakéhokoli druhu) v gladiátorské jámě našeho přítomného okamžiku – komerčního letu na dlouhé vzdálenosti.

Otázkou je, kdo a kdo dostává jejich signály? Povzbuzuje sport diváky, aby něco řekli a dělali, co sakra chtějí, nebo naopak?

Mám podezření, že to začalo jedním způsobem a nyní se usadilo ve smyčce zpětné vazby. Děláme to všichni navzájem. Příslušné úřady – ať už jde o NHL nebo místní představitele veřejného zdraví – přestaly předstírat, že je už někdo poslouchá. Pokud se obtěžují křičet, vědí, že to dělají ve vzduchoprázdnu.

Jediné, co už někoho zajímá, je pomalý pohyb vpřed. Vlády už neberou podněty od odborníků. Berou to ze společnosti jako celku, z živého života spíše než z počítačového modelování.

Jak turnaje postupovaly přes Omicron, povzbudilo to politické autority, aby udělaly totéž.

Mnoho z nás nemá možnost trasování doma. Je těžké si nevšimnout, že lidé, kteří se rádi zavírají, si to vždy mohou dovolit nejvíce.

Pokud musí potravináři, popeláři a zdravotní sestry chodit ven a dělat svou práci, aby přežili, je dobré vidět, že několik nejšťastnějších ze socioekonomického spektra dělá totéž.

To je jeden z dobrých příkladů sportu. Všechno ostatní, co dělají, je příkladem toho, jak daleko se můžete v tomto životě dostat, když řeknete jen jednu věc a pak uděláte, co chcete.