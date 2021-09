Razorbacks vybrané pro 11 televizních her

Fayetteville, loď – Kancelář jihovýchodní konference dnes oznámila, že ženský basketbal v Arkansasu odehraje v sezóně 2021-22 11 celonárodně vysílaných her.

Bylo vybráno šest domácích her a pět silničních soutěží, což dává fanouškům šanci chytit Razorbacky před svými domácími fanoušky i na nepřátelském území. Hra Tennessee 2. ledna, stejně jako hra v Jižní Karolíně 16. ledna, budou volitelně flexibilní, což znamená, že mohou být přesunuty na ESPN2 7-10 dní před poradou o hrách.

TV program

Little Rock, 12. prosince (SEC Network)

Tennessee, 2. ledna (SEC Network/ESPN2)

@Vanderbilt, 6. ledna (SEC Network)

Jižní Karolína, 16. ledna (SEC Network/ESPN2)

@Alabama, 20. ledna (SEC Network)

Mississippi, 23. ledna (SEC Network)

LSU, 27. ledna (SEC Network)

@Tn, 31. ledna (SEC Network)

@Texas A&M, 3. února (SEC Network)

Kentucky, 20. února (SEC Network)

@ Mississippi, 27. února (SEC Network)

Pro více informací o basketbalu žen Arkansas nás sledujte na Twitteru a Instagramu na RazorbackWBB a na Facebooku na Facebooku.com/RazorbackWBB. Nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu YouTube „Kickin ‘It In The Neighborhood“, abyste se mohli podívat na ženskou basketbalovou show Razorback a podívat se na podcasty The Neighborhood na CoachNeighbors.com.